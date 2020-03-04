【全球放水】信安：緊急減息利債市淡美股，料美本月再減２５點子

《經濟通通訊社４日專訊》信安資金管理（亞洲）發表研究報告表示，美國聯儲局緊急減息

，將利好債市利淡美股。該行估計，聯儲局將於３月份議息會議上再次減息，幅度２５點子；上

半年或再減息一次。

報告說，參考過去六次的緊急減息，聯儲局後續都有進一步減息的動作，緊急減息與下一次

減息中間相距的時間，最長的有３３日，最短的只有八日；目前利率期貨顯示，市場預期３月份

議息會議上，聯儲局有機會再減息５０點子。



＊歷史數字顯示標普５００在緊急減息後趨跌＊



過往的緊急減息後，環球股市及美股無論三個月、六個月或十二個月之後，都普遍錄得負回

報。其中，標普５００指數在緊急減息後十二個月平均要跌約１３％。相反，亞洲市場的反應相

對正面，緊急減息十二個月平均錄得６％正回報。債市往往能夠跑贏股市，當中以主權債及投資

級別債表現最好，緊急減息後十二個月平均升逾５％。



＊澳紐英倫銀行減息機會較大＊



聯儲局今次減息後，加大了其他主要央行短時間內採取行動的壓力，尤其是本身已經受到疫

情直接影響確診人數不斷遞增的地區，如歐洲、日本及南韓等。不過，歐洲央行進一步負利率的

空間有限，較大機會以調整ＴＬＴＲＯ或採取其他手段以增加流動性。成熟市場當中，澳洲、紐

西蘭、加拿大央行及英倫銀行較大機會跟隨減息；不少新興經濟體包括印尼、菲律賓及泰國相繼

減息，在疫情的影響下，我們預期亞洲區內主要央行仍有空間加大減息力度。（ｃｌ）

