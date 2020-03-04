通訊局免除免費電視持牌機構須播放港台節目的要求

《經濟通通訊社４日專訊》通訊事務管理局（通訊局）今日公布，撤銷向本地免費電視節目

服務（免費電視）持牌機構發出須播放香港電台（港台）節目的指示。通訊局知悉港台對免除有

關要求不持異議。通訊局已通知電視廣播（無綫）（００５１１）和電盈（００００８）旗下香

港電視娛樂有關撤銷指示的決定。免費電視持牌機構可因應其商業、營運及節目編排等考慮，自

行決定是否及何時終止在其頻道播放港台節目。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，現時無綫及香港電視娛樂須按照通訊局發出的指示，每

周在其綜合中文頻道分別播放３﹒５小時及２﹒５小時港台節目。通訊局於２０２０年１月９日

收到無綫提出免除播放港台節目的要求。通訊局在處理有關要求時，亦徵詢了相關政策局，即商

經局的意見。



＊騰出時段亦可讓商營廣播機構增加廣告收入＊



通訊局在考慮持牌機構的要求和商經局的意見後，認同現時已沒有充分理據繼續要求商營廣

播機構播放港台節目。同時，免除有關要求可讓免費電視持牌機構更有效地運用騰出的頻譜和廣

播時間。騰出的時段可用於播放其他節目，為公眾提供更多元化的電視節目選擇，亦可讓商營廣

播機構增加廣告╱贊助收入，有助這些機構在廣播業備受挑戰的環境下經營業務。此舉與促進廣

播業創新和持續發展的政策目標一致，公眾亦不會因此受到影響，他們可透過港台本身的電視頻

道繼續收看該台的節目。（ｃｌ）

