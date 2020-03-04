《再戰明天》美國公布首次申請失業救濟金人數，油組開特別會議

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日）歐盟與英國談判代表會後開記者會，油組開特別會

議。



＊歐盟與英國談判代表會後開記者會，油組開特別會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在

一場活動上致歡迎辭。６：００ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德召開媒體見面會。

明晚９：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹在ＯＥＣＤ會議上發表講話。

１１：００ｐｍ，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾在與英國談判代表弗羅斯特就歐

盟與英國未來關係展開第一輪談判後，舉行記者會。

明午４：３０ｐｍ，歐盟執委會主席馮德萊恩發表演說。

明日，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）召開第１７８次（特別）會議。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，美國公布２月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。

９：３０ｐｍ，美國公布首次申請失業救濟金人數，料由２１﹒９萬跌至２１﹒５萬；連續申請

失業救濟金人數料由１７２﹒４萬上升至１７３﹒８萬。美國第四季非農業生產力料由下滑

０﹒２％升上１﹒３％。１１：００ｐｍ，美國公布１月工廠訂單，料由１﹒８％跌至下滑

０﹒１％；耐用品訂單料由２﹒４％跌至下滑０﹒２％。



＊港鐵及九龍倉置業公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：港鐵公司（０００６６）、越秀房產信託基金

（００４０５）、泓富產業信託（００８０８）和九龍倉置業（０１９９７）。（ｈｏ）

