  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 17:27

【全球放水】佳明：量寬幣策應對經濟下行，香港維持低息有利樓巿

　　《經濟通通訊社記者黃和美４日報道》新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，為環球經濟前景蒙上
陰影，而美國聯儲局昨晚罕有地在議息會議前出手，突然宣布減息半厘。在全球央行放水救經濟
下，市場憧憬美國減息將可「挽救」近期萎靡不振的樓市表現，有發展商認為，香港將維持低息
環境，對樓巿有正面作用，長遠仍看好樓市前景。

＊佳明集團：三大利好因素支持本港樓市發展＊
　　
　　佳明集團（０１２７１）項目經理曾嘉敏對本通訊社表示，現時環球經濟受疫情影響存在更
大變數，相信各國會以低息環境和量化寬鬆貨幣政策來應對環球經濟下行風險，因此對聯儲局宣
布減息並不感意外。
　　她指，美元拆息變動料會繼續推低香港拆息，令借貸成本相繼減低，因此低息環境對樓市無
疑是正面消息。而現時亦有三大因素支持本港樓市發展，包括資金、供應量及息口，考慮到香港
Ｍ３貨幣供應再創新高，市場資金充裕，加上私人住宅或公營房屋供應量仍然短缺，在低息環境
支持下，預期樓市長遠發展仍穩定。

＊戴德梁行：美國緊急減息反映經濟較預期嚴峻，買家勿胡亂入市＊

　　戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻亦認為，減息可減輕按揭供
款壓力，短期對買家來說是一項正面訊息。
　　他指，市場已預料今年利率走勢會向下，但聯儲局減息步伐較預期中快，幅度亦較預期大，
加上聯儲局上次緊急減息已是２００８年環球金融海嘯之時，顯示自新型肺炎疫情在全球擴散以
來，全球經濟下行風險加劇，經濟環境或較想像中更嚴峻，而香港屬開放型經濟，較容易受外圍
環境的波動所影響。他期望是次聯儲局不尋常的減息行動能夠減慢全球經濟下行的速度，惟本港
買家應否把握機會入市，則需視乎個人情況，量力而為。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
《開市Good Morning》曾永堅：美突減息市場趨更不明朗
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打梁振輝：港股可守25500 看好中國消費品股
生財有道04/03/2020
【全球放水】余偉文：美積極以貨幣政策應對疫情 市場仍會大波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金