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04/03/2020 17:59

【全球放水】佳兆業：減息可緩解疫情對樓市的影響，推盤未受影響

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局突然緊急減息半厘，佳兆業（０１６３８）傳媒及投
資者關係部總監蔡晋對本通訊社表示，減息對於房地產市場有利好作用，可緩解目前疫情對本港
樓市所遭成的影響，相信香港樓價會平穩向好。
　　他指，據美聯物業資料顯示，過去兩個星期，全港３５個大型屋苑成交量已較平均每周成交
高出５０％，某程度亦顯示出樓市已有回暖跡象。他又指，目前集團內地和香港的推盤策略未有
受影響，但會因應市場情況而定。（ｙｗ）

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