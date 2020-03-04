【全球放水】佳兆業：減息可緩解疫情對樓市的影響，推盤未受影響

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局突然緊急減息半厘，佳兆業（０１６３８）傳媒及投

資者關係部總監蔡晋對本通訊社表示，減息對於房地產市場有利好作用，可緩解目前疫情對本港

樓市所遭成的影響，相信香港樓價會平穩向好。

他指，據美聯物業資料顯示，過去兩個星期，全港３５個大型屋苑成交量已較平均每周成交

高出５０％，某程度亦顯示出樓市已有回暖跡象。他又指，目前集團內地和香港的推盤策略未有

受影響，但會因應市場情況而定。（ｙｗ）

