  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 18:27

【全球放水】宏利投資管理料聯儲局本月中再減息２５基點

　　《經濟通通訊社４日專訊》宏利投資管理表示，Ｇ７財長及央行會議發表聯合聲明，承諾採
取額外措施支持經濟及維持價格穩定，聲明公布約兩小時後，美國聯儲局便作出減息決定，預期
每間主要央行，包括加拿大央行及歐洲央行，將會在下次例行議息會議或之前減息，並估計聯儲
局在本月１８日例行議息會議上再減息２５基點。
　　報告指，在疫情危機持續之時，減息並不能扭轉環球供應鏈受挫的局面、刺激消費，但理論
上減息應可緩解金融緊縮的情況，並為最近風險資產下跌提供緩衝。更重要的是，減息可阻美元
強勢，對美國經濟帶來阻力，減低企業信貸成本及支持美國家庭進行再融資。
　　報告認為，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥。幾可肯定的是，中國經濟活動在過
去兩個月近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響，預期環球經濟會在今年第
四季改善，而即使環球央行會否協調減息，未來數月經濟將繼續轉差，意味環球企業盈利將下降

　　宏利又認為，美國總統大選將繼續成為推動市場行為的一項因素，市場不大可能廣泛接受任
何顯示總統寶座可能在１１月出現改變的發展。另外，央行等市場各方看來都明白，貨幣政策並
非應對目前危機的最合適工具，而財政開支顯然是更有效的工具，因為決策官員可直接向較疲弱
的地區或行業類別提供援助，並有助緩減信心衝擊。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
《開市Good Morning》曾永堅：美突減息市場趨更不明朗
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打梁振輝：港股可守25500 看好中國消費品股
生財有道04/03/2020
【全球放水】余偉文：美積極以貨幣政策應對疫情 市場仍會大波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金