【全球放水】宏利投資管理料聯儲局本月中再減息２５基點

《經濟通通訊社４日專訊》宏利投資管理表示，Ｇ７財長及央行會議發表聯合聲明，承諾採

取額外措施支持經濟及維持價格穩定，聲明公布約兩小時後，美國聯儲局便作出減息決定，預期

每間主要央行，包括加拿大央行及歐洲央行，將會在下次例行議息會議或之前減息，並估計聯儲

局在本月１８日例行議息會議上再減息２５基點。

報告指，在疫情危機持續之時，減息並不能扭轉環球供應鏈受挫的局面、刺激消費，但理論

上減息應可緩解金融緊縮的情況，並為最近風險資產下跌提供緩衝。更重要的是，減息可阻美元

強勢，對美國經濟帶來阻力，減低企業信貸成本及支持美國家庭進行再融資。

報告認為，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥。幾可肯定的是，中國經濟活動在過

去兩個月近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響，預期環球經濟會在今年第

四季改善，而即使環球央行會否協調減息，未來數月經濟將繼續轉差，意味環球企業盈利將下降

。

宏利又認為，美國總統大選將繼續成為推動市場行為的一項因素，市場不大可能廣泛接受任

何顯示總統寶座可能在１１月出現改變的發展。另外，央行等市場各方看來都明白，貨幣政策並

非應對目前危機的最合適工具，而財政開支顯然是更有效的工具，因為決策官員可直接向較疲弱

的地區或行業類別提供援助，並有助緩減信心衝擊。（ｂｉ）

