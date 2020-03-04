【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘，本港未有逼切性跟減

《經濟通通訊社記者金雪凝４日報道》美國聯儲局突然宣布減息半厘，聯邦基金目標利率降

至１厘至１﹒２５厘。今次是繼２００８年金融海嘯之後，聯儲局首次在議息會議前緊急減息。

有經濟師認為，美國當局可能認為新型冠狀病毒肺炎疫情較嚴峻，擔心會出現難以控制的爆發，

對經濟造成衝擊，加上美國總統特朗普亦不斷向局方施壓。同時亦不排除聯儲局期望透過今次減

息，起一個領頭作用，從而推動其他國家的央行都採取類似行動。



＊美聯儲或想釋出願積極減息的訊號＊



有別於以往幾次減息四分一厘，今次減息幅度多達半厘。華僑永亨銀行經濟師李若凡接受本

通訊社電話訪問時表示，以往的緊急減息的減幅普遍都達５０點子，因為局方想發出願意積極地

推出減息措施，去刺激經濟的訊號。



＊短期內市場將以避險為主＊



至於對市場的影響，美國宣布減息後，市場反應並不理想，她指，減息５０點子反而令市場

對往後減息的幅度，以及對美國以至全球的經濟情況更憂慮。股市回落，避險情緒升溫，日元、

黃金等反而受惠，相信短期內市場會以避險為主，投資者擔心疫情對經濟的衝擊會較預期大，亦

不知疫情的持續時間，因此市場出現恐慌情緒。



＊現難評估今年減息次數，惟利率有機會再下調５０點子＊



美國聯儲局將在３月中舉行議息會議，原先市場預期局方將在會議後宣布減息。李若凡指，

局方在２００８年１０月時緊急減息，並在該月會議後再進一步減息，但過往經驗會否應用於今

次情況，就需視乎疫情發展。現時距離下次會議仍有約兩個星期，相信局方會視乎期間發展再作

部署。

不過她認為，即使３月份不再減息，４月及６月都有可能會減息，因為聯儲局明確表示，及

後如果經濟受影響，會以減息去應對。她又提到，現階段難以評估今年減息次數，昨晚減息５０

點子已經超出預期，但估計利率未來有機會再下調５０點子。



＊本港未有逼切性要跟隨減息＊



本港方面，李若凡認為，目前最優惠利率（Ｐ）已經處於歷史低位，早前的加息周期，本港

都沒有完全跟隨，去年美國減息，本港都只減息一次，相信現時不太逼切再減息。除非與樓按相

關的一個月期拆息急跌，銀行才會考慮減息。本港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）雖然似乎進入了

下行區間，但香港銀行體系總結餘仍處於約５４０億元的水平，相信ＨＩＢＯＲ大幅下跌的空間

不大。

