【全球放水】瑞銀財管料首季全球經濟放緩至接近零，股市續震盪

《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲緊急減息半厘，是２００８年金融海嘯以來，首次在議息

會議前緊急減息。瑞銀財富管理全球首席投資總監Ｍａｒｋ Ｈａｅｆｅｌｅ發表報告表示，儘

管降息在基本面上有利於股票，但投資者可能更擔心的是降息背後暗示未來數月的經濟前景。



＊首季全球經濟增速料放緩至接近零，股市續震盪＊



他表示，目前全球７７個國家和地區已有超過９﹒２萬個確診病例，這表明疫情進一步傳播

已是不可避免。股市走勢可能繼續震盪，防控疫情措施也會讓經濟活動付出代價，預期第一季全

球經濟增速將放緩至接近零，之後在全年餘下時間回升。

報告認為，美聯儲率先降息也會對其他主要央行，如英國央行、瑞士央行以及歐洲央行帶來

壓力，同時預期中國政府今年的財政支持佔ＧＤＰ比率將超過２％，此前的企業減稅以及緊急支

出規模已相當於ＧＤＰ的１﹒２％。

報告又預料，市場波動率將繼續居高不下，新冠肺炎疫情的威脅尚無法量化，因此當前全球

政策回應是否足夠在短期內重建投資者信心也難以下結論。



＊建議加碼新興市場，美元下跌支持金價＊



報告建議加碼新興市場、在長期低息環境下提升收益、為美元進一步疲軟做好準備等。報告

預期新興市場與發達市場的增長差異將在今年持續擴大，並有利於前者。除此之外，新興市場股

票的估值也低於發達市場。由地區來看，該行預期２０２０年獲利增長最快的地區分別為拉丁美

洲（１５％）和亞洲（日本除外）（１２﹒４％），美國僅為６％，歐洲則是衰退１％。利率下

滑和弱勢美元也會為新興市場股票帶來一臂之力。

另外，美國降息後，金價應聲上漲３﹒８％，證明黃金可以有效地為投資組合提供對沖抵禦

疫情的風險。目前美國實際利率走低，降低了持有黃金的機會成本，由於黃金以美元計價，因此

美元下跌支持金價。（ｂｉ）

