【全球放水】星展料６月及９月將再減息，港存息已減無可減

《經濟通通訊社記者金雪凝４日報道》美國聯儲局出乎預期突然宣布減息半厘，聯邦基金目

標利率降至１厘至１﹒２５厘，是２００８年金融海嘯以來，首次在議息會議前緊急減息。局方

將在３月中舉行議息會議，原先市場預期局方將在會議後宣布減息，屆時會否進一步下調息率仍

是未知之數。



＊鮑威爾解說欠說服力，無前瞻性看法＊



星展香港財資市場部董事總經理王良享接受本通訊社電話訪問時指，美國突然宣布減息，相

信是由於新型冠狀病毒肺炎疫情從中國擴散至歐美地區，令市場波動太大，股市急挫。美國聯儲

局希望維持金融市場有序運作，因此以減息去支持股市，亦相信Ｇ７會議各央行有互通訊息，有

共識要合作減息。

昨晚（３日）減息消息一出，市場表現未有正面反應。他指，昨晚股市的表現反映減息對市

場信心並無太大支持作用，主要由於聯儲局主席鮑威爾的解說欠缺說服力，僅指出美國經濟仍然

良好，但因疫情而需要推出保險性措施，沒有提出較有前瞻性的看法，令市場對前景感憂慮。

有別於以往按部就班，每次減息四分一厘的做法，聯儲局今次減息幅度達半厘。王良享指，

市場已充分預期美國今年上半年將會減息半厘，若果僅減息四分一厘，無必要在議息會議前減，

相信當局期望以較大幅度的減息去挽回市場信心。



＊美國６月及９月將再減息，每次減０﹒２５厘＊



至於未來美國會否再進一步減息，他認為，若果疫情惡化到無法控制的地步，加上股市繼續

如過去兩星期般急挫，該兩個情況同時發生，就可能引發再減息的可能。他預料連同今次，今年

將會減息３次，及後局方將在６月及９月減息，每次減幅０﹒２５厘。



＊香港存息減無可減，港息將較美息高５至１５點子＊



香港銀行在今次美國減息後，仍然維持利率不變，沒有跟隨美國減息。王良享表示，主要由

於香港的存息已經接近零的水平，形容減無可減。至於最優惠利率（Ｐ），他指現時銀行資金成

本已經有所下降，在企業借貸上，銀行都是根據資金成本去進行，認為變相等同減息。

他又指，香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）有所回落，反映本港沒有任何的資金缺口，現時

部分ＨＩＢＯＲ仍然較美息高，預料未來港息較美息高５至１５點子的情況將會持續。

