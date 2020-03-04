  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 17:52

【企業盈喜】藥明生物料去年純利按年增長５８％以上

　　《經濟通通訊社４日專訊》藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期截至去年底止，全年純利
將按年增長５８％以上。
　　公司指，預期純利錄得增長，主要由於公司爭取了更高市場份額，新增綜合項目數保持快速
增長；集團包括雙特異性抗體平台ＷｕＸｉＢｏｄｙ在內的多個擁有自主知識產權的創新技術平
台持續受業界青睞；實施集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長；以及
營運效率提升，部分被新生產基地產能爬坡及隨著集團業務增長而增加的行政開支所抵銷。
（ｓｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
《開市Good Morning》曾永堅：美突減息市場趨更不明朗
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打梁振輝：港股可守25500 看好中國消費品股
生財有道04/03/2020
【全球放水】余偉文：美積極以貨幣政策應對疫情 市場仍會大波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金