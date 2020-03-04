《經濟通通訊社４日專訊》藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期截至去年底止，全年純利
將按年增長５８％以上。
公司指，預期純利錄得增長，主要由於公司爭取了更高市場份額，新增綜合項目數保持快速
增長；集團包括雙特異性抗體平台ＷｕＸｉＢｏｄｙ在內的多個擁有自主知識產權的創新技術平
台持續受業界青睞；實施集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長；以及
營運效率提升，部分被新生產基地產能爬坡及隨著集團業務增長而增加的行政開支所抵銷。
（ｓｋ）
04/03/2020 17:52
【企業盈喜】藥明生物料去年純利按年增長５８％以上
《經濟通通訊社４日專訊》藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期截至去年底止，全年純利
將按年增長５８％以上。
公司指，預期純利錄得增長，主要由於公司爭取了更高市場份額，新增綜合項目數保持快速
增長；集團包括雙特異性抗體平台ＷｕＸｉＢｏｄｙ在內的多個擁有自主知識產權的創新技術平
台持續受業界青睞；實施集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益強勁增長；以及
營運效率提升，部分被新生產基地產能爬坡及隨著集團業務增長而增加的行政開支所抵銷。
（ｓｋ）
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