《小傳日記》突減息半厘，衰退好快嚟？銀行佬心慌，魚缸向下望！

《小傳日記》花旗國聯儲局突然宣布減息，仲要一減就係減半厘，諗住可以刺激受疫情打擊

嘅經濟，不過「孖屐」似乎唔多受落，隔晚（３日）三大指數瀉近３巴仙，道指仲直插近八百點

！梗係啦，鮑爺咁急要減息搞到大家仲驚啊，擔心係暴風雨前夕嘛。加上香江２月ＰＭＩ跌到

３３﹒１創新低，估計今季經濟衰退仲會加劇，魚缸今日（４日）輕輕高開３６點後，好快已經

跌返落嚟。香江呢邊一眾銀行佬擔心減息會令息差收窄，跟住影響自己盈利，齊齊插水，搞到魚

缸跌超過２００點，好彩二萬六仲有支持。午後中港磚頭佬成功跑出，加上一眾收息股，推動魚

缸午後由跌轉升，仲突破朝早高位，最多升８７點見２６３７２點。不過尾市又軟腳，最終恆指

收跌６２點至２６２２２點，主板成交１１０９﹒７５億銀跌近半成；國企指數報１０５２１點

，微升３６點。

神州Ａ場表現都唔錯，上證綜合指數收報３０１１點，升１８點或近１巴仙；深證成分指數

收報１１４９３，升８點。不過成交得返９９２０億元人民幣，大減１５﹒７％。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）插水逾２巴仙，報５１﹒３５銀；生發發

（００３８８）跌近１巴仙，報２５５﹒２銀；ＱＱ（００７００）無升跌，報３９４銀；神州

移動（００９４１）飛起逾１巴仙，報６１﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛逾半個巴仙，報

７５﹒０５銀。



＊減息突然到銀行佬無措，交投量或增磚頭佬翻生＊



花旗國今次唔按常理減息，香江金管局跟減貼現窗利率，本地銀行佬最優惠利率暫不變。大

象（００００５）急挫超過２巴仙，報５１﹒３５銀，盤中仲一度失守５１銀嘅「肉血長城」；

小象（０００１１）今日都唔好得去邊，跟住跌４巴仙，報１４９﹒２銀，仲要係全日最差藍戰

士；中銀香江（０２３８８）下跌逾２巴仙，報２５﹒９５銀；渣打（０２８８８）急挫３巴仙

，報５３銀。不過，東亞（０００２３）話要對業務同資產組合進行全面檢討，全日彈超過

５巴仙，報１７﹒６銀。

一話減息就真係有人歡喜有人愁，花旗國今次毫無預兆咁減息，本地磚頭佬個個都開心到彈

起。新地（０００１６）同太古Ａ（０００１９）齊升近２巴仙，分別報１１０﹒８銀及報

７０﹒６銀；恆地（０００１２）同新世界（０００１７）走高半巴仙，分別報３６﹒０５銀及

報１０銀；領展（００８２３）抽升超３巴仙，報７３﹒９銀，係表現最好藍戰士。



＊美匯要走低內房執死雞，病毒臨花旗手機佬價疲＊



花旗國減息搞到美金急挫，人仔就有運行。神州磚頭佬開心死啦，因為資產價格有得升。中

海外（００６８８）同碧桂園（０２００７）踼高近２巴仙，分別報２７﹒２５銀同１０﹒８６

銀；潤地（０１１０９）抽高近３巴仙，報３７﹒９５銀；融創（０１９１８）彈起逾４巴仙，

報４６﹒４５銀。陽光１００中國（０２６０８）發盈喜，預期上年溢利超過２２億人幣，即係

增長超過８倍，隻股彈起逾４巴仙，報１﹒４４銀。

花旗國有多宗新型肺炎傳播個案，唔知會唔會打擊智能手機供應及需求。蘋果ｉＰｈｏｎｅ

晶片供應商Ｑｏｒｖｏ調低咗第四季營業收入預測至７﹒７億美金。手機設備佬普遍受壓，瑞聲

（０２０１８）唔見近２巴仙，報５０﹒５５銀；舜宇光學（０２３８２）輕跳近１巴仙，報

１２８﹒４銀；中興（００７６３）無咗逾１巴仙，報３３﹒０５銀；比亞迪電子

（００２８５）滑４格，報１４﹒８２銀；高偉電子（０１４１５）平收，報１﹒７８銀。



＊大行降股價三桶油懼怕，全球齊放水金佬好進取＊



自疫情爆發後國際油價就反覆向下，雖然有傳油組將會進一步減產，但油價都好似係扶唔起

咁，最近細摩就出份報告唱淡油佬，仲下調埋「三桶油」嘅「他屐」，油佬普遍走低。中石化

（００３８６）跌近１巴仙，報４﹒０２銀；中石油（００８５７）趴低近２巴仙，報３﹒０４

銀；中海油（００８８３）走低超過１巴仙，報１０﹒９銀；昆侖能源（００１３５）挫近４巴

仙，報５﹒３７銀；中海油服（０２８８３）軟不足半巴仙，報１０﹒５４銀。

噚日（３日）Ｇ７財長就話會動用一切適當政策工具對抗疫情對經濟嘅衝擊，「孖屐」就憧

憬有花旗國今次帶頭減息，各國央行都會陸續放水，消息刺激金價上漲，今早一度突破１６５０

美金，黃金佬都跟住抽升。招金（０１８１８）同ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）抽升超過

２巴仙，分別報９﹒５２銀及１１９４銀；山東黃金（０１７８７）升近１巴仙，報１９﹒１８

銀；紫金（０２８９９）走高超過１巴仙，報３﹒５５銀；中國黃金（０２０９９）漲超過４巴

仙，報６﹒４２銀。請請！



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