《真知灼見－溫灼培》金價料先試１６６０美元阻力

《真知灼見》過去十個交易天，金價走勢尤如過山車。於２月２４日當天，現貨金價高見

１６８８﹒６６美元（據路透社數字）。正當市場覺得金價有挑戰１７００美元之勢，金價卻迅

速掉頭回落。到上周五（２８日）更跌穿１５９０美元的心理關位後，瞬間更見跌穿１５７０美

元水平。但踏入本周又再重拾升軌，執筆時報１６３７美元。金市究竟發生了甚麼事？為何金價

上周大跌後踏入本周又大升？



＊上周大跌受累環球股市下挫＊



對於上周金價的大跌，很大原因相信是受環球股市下跌拖累。上周美股出現罕見的急挫，道

指有兩天的單日跌幅更是超越一千點。美股經歷如此急跌，不少投資者在美股面對嚴重損失下，

便從當時還相對高企的黃金市場套利，把資金調動到股市救亡。而有關資金流向相信正解釋了上

周金價急跌的主因。但因應過去支撐金價的基礎因素並無轉變，相信也是金價跌穿１５９０美元

後迅速反彈原因。現觀察短期內金價有否機會再挑戰１７００美元阻力。



＊環球央行減息料將引發通脹＊



環球經濟差，這對飾金需求確屬不利。但在全球央行合演減息下，當中更見聯儲局本周大刀

闊斧減息半厘，對沒有息收的黃金確實利好。至於支持金價升的另一因素是通脹。但為何經濟弱

還會有通脹呢？一點必須理解，今次環球經濟差是受疫情影響。疫情破壞了工業生產的供應鏈，

使不少消費品的供應減少。而減息理論上是會刺激消費。當需求增，供應減，消費品價格升便是

理所當然。環球央行決意減息之時，相信也料到會引來通脹，所以相信他們不會因為通脹出現便

隨即加回利息，這會容易引發通脹。環球息低，通脹轉急，這對金價上升最有利。金價的初步阻

力１６６０美元，如突破後下一位置為１７００美元，支持位料於１５９０美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

