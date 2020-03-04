【新冠肺炎】富達：短期調整不足懼，慎防重大趨勢轉變

《環富通基金頻道４日專訊》富達國際亞太區首席投資官Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ表示，美

國股市上周急挫，其中，道瓊斯工業平均指數全周大跌近３６００點或１２﹒４％，主要是受新

型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情擴散所拖累，而在大跌之前，美股表現其實相當強勢，不

但未有受貿易戰所影響，亦免疫於政治事件及市場內的流動性問題。

該行認為，投資者不應對這種由疫情引發的短期市場拋售太過恐慌，更應該留意的，其實是

現時市場是否處於另一種形式的轉捩點。

上周該行提過，經濟前景愈差，投資者愈憧憬政府及中央銀行向市場提供充足流動性，這種

情況近年不斷發生。但投資者亦應留意，這次市場回調是否代表著以往行之有效的劇本已經開始

失效，政策干預以及增加流動性可能不再能夠延長經濟以及回報周期。

除此之外，更大的問題在於現時佔據主流的大趨勢會否逆轉，這些趨勢包括：市場青睞被動

形投資策略多於主動形策略、市場深信私人市場的回報高於公開市場的回報，以及對政策利率在

未來極長時間內將會維持低位的看法。

上述趨勢一旦轉變，將會令整個市場格局出現改變，投資者應當要警惕，當市場發生這種影

響深遠的輪動時，原本被廣泛認可的超額回報來源將會被市場所質疑，而早已不受關注的資產，

價值或會被重新評估。

在此市場形勢下，投資者需要發掘被市場所忽視的價值，從傳統智慧中的謬誤當中獲利。

以流動性這一因素為例，近年以長遠投資為主的資金特別鍾情賺取「流動性溢價」，亦即是

通過投資於相對較不流動的資產如房地產、私募股權基金及其他另類資產，以低流動性換取較高

的溢價，不少是以長線取得穩定的絕對回報為目標。

然而，若市場流動性開始緊張，這些投資者會否願意以較低價格出售其投資？到時候，這些

所謂長期資金的真正耐性將會備受考驗。

另外，投資者亦應留意基於因子波動性的投資策略。長久以來，大部分的投資回報都是源自

資產類別及風格選擇，所以因子投資，包括集中低波幅的投資策略，重受關注是可以理解的。然

而，這種投資策略在市場輪動的時期尤其脆弱，因為股價過往表現並不能作為未來表現指引。如

今被納入因子投資策略的資產規模頗大，這或成另一憂慮。

另一個例子有關環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）投資，無論是主動還是被動，現時絕大部

分ＥＳＧ相關的投資策略其實只是簡單地將ＥＳＧ較差的板塊及發行商拒諸門外。在資產回報充

足的環境下，這樣做的成本並不高，但如果回報前景轉差，當中的矛盾和問題將會顯現。

股市波動性相對較大的偏見亦包含人為因素的影響。簡單來說，資產價格的隱定性或波動性

普遍取決於資金流動，而集中於波幅的投資策略會令波動加劇，令資金集中於部分類別和公司。

同時亦造成一系列資產不受關注或低估其價格，而不能反映基本面情況。

總結而言，現時市場已經出現不明朗的警號，該行認為長線投資者毋須太過擔憂短期調整，

更應該注意的是市場上領先趨勢的規律會否出現重大轉變。隨著爭取回報的困難增加，投資者更

加不宜沿用過往的慣用手法，而是要發掘被市場所忽視的價值。（ｈｏ）

