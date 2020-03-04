【全球放水】道富料聯儲局將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至量寬

《環富通基金頻道４日專訊》道富環球市場全球宏觀策略主管Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｍｅｔｃａｌｆｅ對於聯儲局的減息決定發表道，儘管減息對應對疫情可能立即造成的經濟衝擊

作用甚微，但至少可以在精神層面提振金融市場，並有助於緩解實體經濟、金融市場之間可能出

現的惡性循環。

道富的周期性指標ＫＫＴ指數表明，即使在新冠肺炎爆發及其對其他國家產生潛在連鎖影響

之前，美國經濟衰退的可能性就已經提高了。中國２月採購經理人指數（ＰＭＩ）是首個切實的

例證，似乎證實了大宗商品市場一段時間以來一直試圖表達的觀點，即全球衰退即將來臨。

全球增長預期已經處於極低水平（略低於３％）。疫情的嚴重打擊很容易導致全球經濟衰退

。聯儲局在今年年初採取的行動意味著，當衰退到來時（現在看起來更有可能），它很可能是短

暫而輕微的。

如果有跡象表明情況並非如此，聯儲局昨晚的行動發出的明確信號是，該行可以預期聯儲局

將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至是量化寬鬆。鑒於此舉的時機剛好在Ｇ７電話會議之後，該行

認為，其他國家的央行將得到一個關於未來動向的指示，或許是為了讓它們有時間在未來幾天內

準備自己的應對措施。聯儲局起了帶頭作用，但該行相信這不會是本月市場獲得的唯一政策支持

。（ｈｏ）

