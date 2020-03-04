【全球放水】華僑銀行經濟師：聯儲降息可能弊大於利

《環富通基金頻道４日專訊》華僑銀行經濟師謝棟銘發表道，昨晚美聯儲宣布緊急降息５０

個基點，這是自２００８年全球金融危機以來美聯儲首次緊急降息。為什麼美聯儲在經濟數據還

不錯的情況下，無法再多等半個月到原計劃的３月美聯儲會議上降息？為什麼市場在美聯儲緊急

降息後反而跌了？

我認為此次美聯儲降息可能弊大於利。這裏主要有四個原因。

第一，美聯儲的緊急降息，讓上周韓國央行的按兵不動顯得不合時宜。作為中國以外疫情最

嚴重的韓國，確診病例遠遠超過美國，但是韓國央行上周卻不情願輕易降息。這也意味著美國主

導的全球協作降息的想法是非常突然的，很有可能是在韓國央行決策之後。美聯儲地全球協作短

短幾天上馬是否過於草率？

第二，和０８年的全球金融危機不同，病毒對經濟的第一輪影響主要集中在供給側上。而貨

幣政策更多是用來解決需求側問題的。降息當然是大家都喜歡的藥，但是對於供給側的問題，降

息並不是對癥下藥。降息是否可以加快疫苗的開發？降息是否可以鼓勵大家去中國、韓國或者意

大利旅遊？降息是否可以幫助東京按時召開夏季奧運會？很遺憾答案是都不可以。

第三，當筆者看到美聯儲這種力度的降息的時候，我第一反應是美聯儲是否知道一些我們不

知道的信息。尤其是市場擔心的潛在信用危機。過去幾年在持續低利率環境推動下，大量企業槓

桿回購股票是否已經到拐點了？

第四，雖然，我相信美聯儲的決策是獨立的。但是美聯儲降息時間點選擇上，卻使得美聯儲

的信譽被質疑的風險上升。美聯儲的決策有多少受到市場的影響？又有多少受到特朗普總統的影

響？

很遺憾，美聯儲此次緊急降息制造的問題比其想要回答的問題似乎更多。潘多拉的盒子一旦

打開就不容易關上了。從去年下半年開始，美聯儲已經降息１２５個基點了，與其說這還是保險

式降息，不如說美聯儲已經處在降息周期中了。雖然美聯儲開始對市場餵藥，但是當你不是對癥

下藥的話，你只能通過餵更多藥的方式來解決問題。目前，筆者同意市場的預期，今年美聯儲可

能還會繼續降息至少５０個基點。

從匯率角度來看，一旦市場看穿了美聯儲「偽保險式」降息的態度，那支持強勢美元的支柱

已經塌了一半。雖然未來疫情的發展依然面臨不確定性，可能會使得匯率繼續面臨波動。但是美

元的弱勢可能會提前開啟。從人民幣角度來看，雖然中國經濟一季度將面臨巨大的衝擊，但是相

對於全球很多國家佛系和放羊式抗疫，市場將獎勵中國在抗疫中做出的犧牲和努力。除了股市之

外，人民幣似乎是一個很好的標的。隨著中國逐漸復工，筆者認為一季度人民幣有望保持目前的

強勢至６﹒９０附近。（ｈｏ）

