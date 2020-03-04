【全球放水】信安：儲局減息利好債市利淡美股，料再減０﹒２５％

《環富通基金頻道４日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，聯儲局突

然在星期二（３日）美股開市早段宣布減息５０點子。是次美國聯儲局在議息會議之外，作出緊

急減息行動，時間上超出市場預期，外界原先預期局方將於兩周後，亦即３月１９日議息會議上

作出回應。

不過，緊急減息事件並非歷史首次。回顧歷史，１９９８年以來，聯儲局歷史上共發生過七

次在議息會議以外的緊急減息，每次都是因經濟或金融市場遭遇嚴重衝擊後發生，例如２００１

年科網泡沫爆破及２００８年的金融海嘯等，減息幅度大多是０﹒５厘，與是次減息幅度一致。

值得注意的是，當中有四次，聯儲局都是在美股短時間內出現巨大跌幅時採取緊急減息救市

。除了今次是標普５００指數按周跌幅達１１﹒５％之外，歷史上出現的三次一周內下跌１０％

或以上分別出現在２０００年４月（科網泡沫爆破）、２００１年９月（９１１恐布襲擊之後）

，以及２００８年１０月（因美國投資銀行雷曼兄弟公司破產而引發金融海嘯），聯儲局均有相

應緊急減息舉措。

當然，今次的行動，除了是回應金融市場的動盪（股市以外還有債市），亦是為了防止疫情

迅速擴散帶來經濟下行的風險，以採取的保險性保護措施。今次的減息時間上亦來得比我們預期

早，聯儲局未有等待確實的經濟數據，就已經採取行動，其實反而有機會進一步引發市場恐慌，

亦令往後經濟萬一出現衰退減少了後路。再者，今次的行動對於解決供應面的衝擊作用亦相當有

限，較多嘗試刺激因為減息帶動的需求及穩定市場情緒。

實際上，美國經濟前景比其他主要經濟體仍然相對穩健，年內出現衰退的風險仍偏低。我們

除了可以肯定股市急挫對經濟帶來一定程度的衝擊，其他較重要的領域，如消費或就業，實際的

影響有多大、會延續多長時間，現階段難以估計，但我們仍傾向相信影響相對短暫。

參考過去六次的緊急減息，聯儲局後續都有進一步減息的動作，緊急減息與下一次減息中間

相距的時間，最長的有３３日，最短的只有八日；目前利率期貨顯示，市場預期三月份議息會議

上，聯儲局有機會再減息５０點子。基於上述觀點，我們估計局方將於三月份議息會議上再次減

息，幅度２５點子；上半年或再減息一次。

過往的緊急減息後，環球股市及美股無論三個月、六個月或十二個月之後，都普遍錄得負回

報。其中，標普５００指數在緊急減息後十二個月平均要跌約１３％。相反，亞洲市場的反應相

對正面，緊急減息十二個月平均錄得６％正回報。債市往往能夠跑贏股市，當中以主權債及投資

級別債表現最好，緊急減息後十二個月平均升逾５％。

聯儲局今次減息後，加大了其他主要央行短時間內採取行動的壓力，尤其是本身已經受到疫

情直接影響確診人數不斷遞增的地區，如歐洲、日本及南韓等。不過，歐洲央行進一步負利率的

空間有限，較大機會以調整ＴＬＴＲＯ或採取其他手段以增加流動性。成熟市場當中，澳洲、紐

西蘭、加拿大央行及英倫銀行較大機會跟隨減息；不少新興經濟體包括印尼、菲律賓及泰國相繼

減息，在疫情的影響下，我們預期亞洲區內主要央行仍有空間加大減息力度。（ｈｏ）

