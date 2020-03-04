【全球放水】宏利料聯儲局在本月例會上再減息２５個基點

《環富通基金頻道４日專訊》美國聯儲局在非例行議息會議上宣布減息５０基點，為

２００８年以來首次。儘管減息早在預期之內，但從市場反應來看，投資者未有為此感到雀躍。

宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ發表道，七國集

團（Ｇ７）財長及央行會議發表聯合聲明，承諾採取額外措施支持經濟及維持價格穩定。聲明公

布約兩小時後，美國聯儲局便作出減息決定。該行現在預期每間主要央行，包括加拿大央行及歐

洲央行，將會在下次例行議息會議或之前減息。此外，該行相信聯儲局在３月１８日例行議息會

議上再減息２５基點。

在疫情危機持續之時，減息５０點子有甚麼效用？的而且確，減息並不能扭轉環球供應鏈受

挫的局面、刺激消費，或有助控制２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情的擴散。但

理論上，減息應可緩解金融緊縮的情況，並為最近風險資產下跌提供緩衝。更重要的是，減息可

阻美元強勢，對美國經濟帶來阻力，減低企業信貸成本及支持美國家庭進行再融資。

投資者或許會問，為何風險資產會下跌？該行認為箇中原因有兩個：

１﹒聯儲局是次減息行動看來並無與其他主要中央銀行協調。

２﹒市場認為聯儲局某程度上對增長感到擔憂。

就目前來看，在２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）感染個案未見突然改善下，該

行可預期一系列能觸發資產價格在未來一至兩個月內下跌的事件，並令投資者選擇避險。



＊市場已反映進一步減息：失望數據陸續有來＊



截至撰寫本市場通訊時，債券市場價格反映聯儲局將於３月減幅多於２５點子，並在議息會

議後將再減息至少一次。該行相信，聯儲局難以做到符合市場預期的減息行動。其實，市場一直

預期聯儲局持續減息、發出減息訊號、甚至認為即使經濟情況改善，亦不會掉頭加息。平心而論

，這期望很難達到，而聯儲局未來的貨幣政策路向可能較難測，仍大有機會出現政策錯誤及央行

立場被錯誤理解的情況。



＊環球經濟可能在首兩季顯著放緩，或持續至第三季＊



該行認為，單純減息不是挽救供應鏈受重創的靈丹妙藥。幾可肯定的是，中國經濟活動在過

去兩個月（持續時間可能更長）近乎停頓，將繼續對環球貿易、製造業及商業投資造成影響。環

球經濟並非處於一個強勢狀態而迎來放緩，而經濟在過去１８個月因貿易關係緊張升溫而轉弱，

令問題更為複雜。該行預期環球經濟會在今年第四季改善，而即使環球央行會否協調減息，未來

數月經濟將繼續轉差，意味環球企業盈利將下降。



＊美國無法倖免於外部衝擊＊



現時有初步證據顯示需求衝擊在美國蔓延，但現階段的嚴重程度仍低於供應鏈相關問題。在

未來數周，該行認為與服務業有關的部分經濟指標（包括零售開支）可能遜於預期，該行亦繼續

關注就業市場狀況。

從基本因素來看，美國消費市道受惠於就業率高企、工資上升、儲蓄率偏高及債務負擔較低

，因此依然非常強勁，但信心衝擊可能窒礙其他「穩健」消費者的消費行為，這正是２０１９新

型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）很可能造成的局面。

另一方面，該行認為投資者務必留意信貸市場疲弱的跡象。供求兩方帶來雙重打擊或會削弱

企業收益，導致違約債務飆升。中國政府可以指示銀行為貸款續期並延長還款期限，以紓緩當地

公司的壓力，但全球各地無法以同類方式作出回應（至少在沒有採取特殊措施的情況下並不可行

）。減息有助降低債務承擔的壓力，但不能完全排除風險。



＊美國總統大選將至＊



雖然近期新聞焦點主要集中於２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）爆發和聯儲局減

息預期，但金融市場亦要面對２０２０年美國總統大選的消息。該行認為，大選將繼續成為推動

市場行為的一項因素。市場不大可能廣泛接受任何顯示總統寶座可能在１１月出現改變的發展。



＊財政刺激措施陸續有來＊



雖然短期內投資者需要審慎行事，但該行仍堅信中期前景將會更明朗。該行或許需要比預期

更長的時間來實現目標，這很大程度取決於遏制疫情的速度，其他因素的作用不大，但目標終將

可實現。

該行認為，央行等市場各方看來都明白，貨幣政策並非應對目前危機的最合適工具。財政開

支顯然是更有效的工具，因為決策官員可直接向較疲弱的地區或行業類別提供援助，並有助緩減

信心衝擊。

該行留意到這方面出現若干進展－意大利率先採取行動，相信美國和英國的決策官員將會跟

隨。七國集團（Ｇ７）財長於周二發表聯合聲明，表示「在現階段已準備採取行動，包括在適當

時推行財政措施，以助應對病毒疫情及支持經濟。」該行認為有關消息利好－若利率下調，決策

官員推行這些措施的成本亦相應降低。

財政政策會否構成短期上行風險？從市場氣氛來看，事實的確如此。然而，財政政策從宣布

到實際推行，往往經歷頗長時間。儘管下調薪俸稅或現金轉移等措施可對消費開支及增長產生即

時影響，但或許需要等待數年時間，財政政策的正面影響才可浮現。再者，並非所有財政方案政

策均奏效，其成效最終將取決於政策是否考慮周詳及實施情況。



＊減息猶如減稅，能刺激再融資活動＊



該行預計減息不會突然刺激重大消費支出、或進一步提振表現本已強勁的房地產市場，但可

推動再融資活動，與向選擇再融資人士發放額外現金的成效相若。換言之，減息猶如減稅。雖然

市場憂慮現時疫情可能打擊消費意欲，但隨著疫情消退，情況自然會改變。關鍵的是，潛在需求

將顯著加快市況最終復甦。



＊補充庫存及缺乏通脹，可望支持增長＊



年初，該行留意到全球庫存低於應有水平，因此當庫存補充時，應可為環球經濟帶來一定的

支持。儘管在疫情恐慌消散之前，企業爭相補充庫存的機會不大，但終有一日會出現這個情況。

最後，缺乏通脹可能構成問題，但亦可為企業紓困。舉例說，缺乏通脹或許意味短期不會加

息，因此生產成本或工資上升導致企業面臨不利影響的機會偏低。該行認為，上述因素可能以利

好風險資產的重要方式，為全球增長帶來支持。（ｈｏ）

