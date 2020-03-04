《錢來自有方－李博衛》旅遊保險保唔保障新型肺炎？

《錢來自有方》在新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散下，不少港人選擇更改或者取消旅遊行程

，以減低傳染風險。香港政府上周更向外遊熱門目的地之一的韓國發出紅色旅遊警示，建議港人

如非必要避免前往。受到疫情影響的外遊，旅遊保險方面會否有賠償呢？



＊因擔心疫情而取消旅程＊



在取消行程保障方面，若目的地沒有爆發傳染病或流行病，投保人只是擔憂疫症爆發而取消

行程，旅遊保險是不會提供保障。你要留意個別保險公司對傳染病或流行病的定義。



＊目的地拒絕香港人入境＊



部分國家已實施限制持香港特區護照人士出入，如果目的地國家政府因預防疫情而拒絕香港

人入境，一般旅遊保險計劃不會提供取消行程保障。



＊航空公司停飛香港航班＊



多間航空公司陸續削減或停飛往來本港的航班，而旅遊保險一般只保障由惡劣天氣及機件故

障等引致的延誤或取消，因此如果航空公司為防範疫症停飛往來香港航班而令你取消行程，旅遊

保險未必有得賠。



＊出發前染上傳染病或被強制隔離＊



一般來說，在出發日期前的特定時期內（如由３０至９０日不等），不論是投保人或直系親

屬患上嚴重疾病或被強制性隔離，並得到註冊醫生證明不適宜旅遊而取消行程，大部分保險公司

都會賠償。



＊旅遊期間染上傳染病＊



旅遊保險當中的醫療部分會保障受保人在旅途中的醫療開支，範圍細節視乎個別計劃。記得

應先在當地醫院求醫，並保留所有醫療報告、文件及收據等回港作申索。



＊保險公司會否酌情處理＊



是次的疫情影響重大，個別保險公司或會酌情處理或就是次疫情提供特別安排，加上各公司

的保障範圍及不受保事項有所不同，如有疑問，應向保險公司或保險代理查詢清楚。

《投資者及理財教育委員會總經理 李博衛》

