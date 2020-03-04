美國突減息港股曾下試二萬六，收２６２２２跌６２點，成交千一億

《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲局突然減息半厘，令美股走勢波動，道指隔晚瀉逾７００

點，市場憂慮提早減息會否引起投資者恐慌，亞洲股市今早普遍暢旺，惟尾市升幅收窄。港股方

面則未見有太大升幅，恆指今早高開３６點後掉頭下挫，盤中一度跌２４６點低見２６０３８點

，受減息影響，銀行股跌幅顯著，匯控（００００５）及恆生（０００１１）拖累大市氣氛，惟

港股於二萬六關口有一定支持。午後，港股跌幅收窄且一度跌轉升，內房股及本地地產股帶動，

但最終未能穩守，最終收報２６２２２點，跌６２點或跌０﹒２４％，主板成交１１０９﹒７５

億元減少４﹒７４％。國企指數報１０５２１，升３６點或升０﹒３５％。

內地股市連日反彈，上證綜合指數報３０１１點，升１８點或升０﹒６３％；深證成分指數

報１１４９３點，升８點或升０﹒０８％，兩市合共成交９９２０﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒７％，報２５５﹒２元；騰訊（００７００）無

升跌，報３９４元；建行（００９３９）跌０﹒６２％，報６﹒４１元；友邦（０１２９９）跌

０﹒６％，報７５﹒０５元；中國平安（０２３１８）跌０﹒５７％，報８７元。另外，領展房

產基金（００８２３）升３﹒１４％，報７３﹒９元，為本日最佳表現藍籌。



＊本地銀行股相繼失守，地產股則落鑊炒起＊



美國突然減息半厘，震撼彈令市場始料不及，雖然有分析指出本港未有迫切減息需要，但本

地銀行股則「先跌為敬」，拖累大市急挫，匯控（００００５）跌２﹒２８％，報５１﹒３５元

，創三年低；恆生（０００１１）跌３﹒９９％，報１４９﹒２元，為今日最差表現藍籌；中銀

香港（０２３８８）跌２﹒４４％，報２５﹒９５元；渣打集團（０２８８８）跌３﹒２７％，

報５３元；東亞（０００２３）宣布全面檢討業務及資產組合，股價升５﹒５２％，報１７﹒６

元。

另一方面，美國減息在傳統解讀上則有利地產股，因按揭成本降低，因此本地地產股再現炒

賣氣氛，恆地（０００１２）升０﹒５６％，報３６﹒０５元；新地（０００１６）升

１﹒６５％，報１１０﹒８元；新世界（０００１７）升０﹒５％，報１０元；恆隆地產

（００１０１）升０﹒７％，報１７﹒３２元；太古地產（０１９７２）升０﹒４２％，報

２３﹒７５元。

減息同樣意味美元轉弱，令資金逃離至黃金避險，隔晚金價再飆逾３％，帶動今日本港黃金

股有追捧，招金（０１８１８）升２﹒２６％，報９﹒５２元；紫金（０２８９９）升

１﹒１４％，報３﹒５５元；恆興黃金（０２３０３）升２﹒１１％，報２﹒９元；中國黃金

（０２０９９）升４﹒３９％，報６﹒４２元；潼關黃金（００３４０）升７﹒６９％，報

０﹒４２元。



＊憧憬６Ｇ中資電訊股受捧，食品股低位反彈現買盤＊



內地傳媒報道，中國信息通信研究院發表最新公告指，在瑞士日內瓦召開的第３４次國際電

信聯盟無線電通信部門５Ｄ工作組會議上，啟動了面向２０３０及未來６Ｇ的研究工作。市場憧

憬６Ｇ發展藍圖，中資電訊股現有追捧，中移動（００９４１）升１﹒１５％，報６１﹒４元；

中國電信（００７２８）升０﹒３４％，報２﹒９５元；中國鐵塔（００７８８）升２﹒５８％

，報１﹒９９元；中國聯通（００７６２）隨市跌０﹒１６％，報６﹒１８元。

早前大行富瑞指，高端化及整合將會成為中國消費必需品行業的主要推動力，食品股連日有

買盤支持股價發展，中國旺旺（００１５１）升１﹒４８％，報６﹒１９元；統一企業

（００２２０）升４﹒６１％，報８﹒３９元；康師傅（００３２２）升３﹒２７％，報

１４﹒５２元；百威亞太（０１８７６）升２﹒１５％，報２３﹒８元；達利食品

（０３７９９）升３﹒９％，報５﹒３３元；

大行瑞信唱淡多隻濠賭股，對銀娛（０００２７）私評級由「跑贏大市」下調至「中性」，

金沙（０１９２８）及美高梅（０２２８２）同樣由「跑贏大市」下調至「中性」，消息令濠賭

持續被拋售，銀娛跌０﹒９７％，報５１﹒１元；新濠國際（００２００）跌１﹒７６％，報

１５﹒６６元；澳博控股（００８８０）跌１﹒８１％，報８﹒６９元；永利澳門

（０１１２８）跌２﹒４３％，報１５﹒２６元；金沙跌２﹒０９％，報３５﹒０５元；美高梅

跌２﹒１４％，報１０﹒０６元。（ｕｌ）

