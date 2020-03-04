《鍾之日記》美國急減息，銀行跌得傷

《鍾之日記》３月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局周二（３日）宣布緊急減息５０個基點至１﹒００％至１﹒２５％的目標區間，

以保護美國免受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，是自２００８年金融危機以來首次緊急減息，不過

主席鮑威爾暗示美國經濟面臨的威脅不會很快減弱。美聯儲突然減息半厘，美股當刻轉頭大幅抽

升，但市場憂慮提早減息會否引起投資者恐慌，結果道指全日瀉逾７００點收場。

香港金管局緊隨步伐，今早宣布，基本利率根據預設公式下調５０基點至１﹒５０厘，即時

生效。有本港樓市分析人士認為，減息可為低迷的樓市帶來正面作用，加上適逢樓價回調，有望

加速買家入市，估計本月一手交投有望反彈。



＊銀行拖累，港股曾下試二萬六＊



香江魚缸先升後跌，恆指高開３６點後掉頭下挫，盤中一度跌２４６點低見２６０３８點，

受減息影響，本地銀行股跌幅顯著拖累大市氣氛，惟港股於二萬六關口有一定支持。午後，港股

跌幅收窄且一度跌轉升，內房股及本地地產股帶動，但最終未能穩守，最終收報２６２２２點，

跌６２點或跌０﹒２４％，主板成交１１０９﹒７５億元減少４﹒７４％。

市場分析相信聯儲局減息有助暫時穩定市場信心，避免金融市場狀況過度抽緊而引發更深遠

的經濟危機；未來幾個月有機會再減息至少５０基點，不過銀行界有意見認為，本港未有迫切減

息需要，一眾銀行股今日則「先跌為敬」，拖累大市急挫，匯控（００００５）跌２﹒３％，報

５１﹒３５元，創三年新低；恆生（０００１１）更插４％，報１４９﹒２元，為今日最差表現

藍籌；中銀香港（０２３８８）跌２﹒４％，渣打集團（０２８８８）跌３﹒３％，惟東亞

（０００２３）宣布全面檢討業務及資產組合，股價逆市升５﹒５％。



＊Ａ場站上三千，連續十日萬億成交終結＊



美國緊急減息，揭開環球寬鬆序幕。官媒評論指，全球放水與國內支持經濟發展、壓降融資

成本的貨幣政策訴求不謀而合，又指內地公開市場操作繼續「降息」內外條件已成熟。

滬深股市日前急升，今早低開喘氣，盤中券商、地產等板塊受市場憧憬降息利好抽高，滬綜

指半日倒升接近三千關口，午後好淡交戰，滬指最終在接近全日最高位收市，報３０１１﹒６７

點，升０﹒６３％，是時隔一周後指數再次站上三千。兩市全日成交９９２０億元人民幣，按日

大減１５﹒７％，中止了連續十日成交突破萬億元的交投熱浪。



＊美降息推高人幣，憧憬政策呵護內房撐市＊



自內地新冠疫情爆發以來，內地房地產銷售顯著走下坡。克而瑞研究中心數據顯示，２月百

強房企單月全口徑銷售金額為３２４３﹒３億元（人民幣．下同），環比降４３﹒８％，同比降

３７﹒９％，創近年來單月銷售額最低紀錄。

但據內媒統計，內地已有超過６０個地區出台涉及樓市調控的相關政策，主要包括緩解房地

產企業資金壓力、通過公積金貸款的購房者月供可延緩等措施。

摩通的報告亦預料，內地將推更多放鬆政策，以助地產商解決再融資風險。該行預期，內房

銷售會於４月回復正增長，不過地價回落幅度可能不如預期，特別是地方政府不會過度供應的情

況下，以現價來說，地產商可維持２０－２５％毛利率。

另一方面，美聯儲緊急降息半厘，市場因而看淡美元，人民幣中間價連升５天，人民幣兌美

元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦高開逾４００點子，盤中大漲逾５００點，一度重上６．９２水平

，為１月２３日以來新高。

內房板塊在多方因素刺激下走強撐市，龍光地產（０３３９０）漲５﹒３％，世茂房

（００８１３）漲４﹒４％，融創（０１９１８）、龍湖（００９６０）、綠城中國

（０３９００）等均錄逾４％的漲幅，潤地（０１１０９）亦升３％，為今日表示最好藍籌。



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