【國務會議】李克強：推動物流業復工，免收進出口貨物港口建設費

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》國務院總理李克強３日主持召開國務院常務

會議，部署完善「六穩」工作協調機制，有效應對疫情影響促進經濟社會平穩運行；確定支持交

通運輸、快遞等物流業紓解困難加快恢復發展的措施；決定加大對地方財政支持，提高保基本民

生保工資保運轉能力。

會議指出，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，必須更有針對性加大穩就業、穩金融、穩外

貿、穩外資、穩投資、穩預期工作力度，更有效應對疫情對經濟運行的影響。要充分發揮宏觀政

策、外貿外資、金融穩定協調機製作用，及時出台有力有效的應對措施，增強內生動力，努力保

持全年經濟運行在合理區間。



＊６月底前免收進出口貨物港口建設費＊



會議指出，推動交通運輸、快遞等物流業加快復工復產，實現穩定發展，既能為疫情防控提

供有力支撐，又能暢通經濟循環，滿足民生需要。為此，一要分區分級精準有序引導相關企業復

工，取消不合理復工審批。協調保障好復工所需的口罩等防疫物資。各地要對郵政和各種所有制

快遞企業給予一視同仁的通行便利，推動打破鄉村、社區「最後一公里」通行和投遞障礙，將智

能投遞設施等納入城鄉公共基礎設施建設範疇。

二要階段性加大減稅降費力度。在一定期限內繼續實施去年底到期的大宗商品倉儲用地城鎮

土地使用稅減半徵收政策。３月１日至６月３０日，免收進出口貨物港口建設費，將貨物港務費

、港口設施保安費等政府定價收費標準降低２０％，取消非油輪貨船強制應急響應服務及收費。

６月底前，減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。降低部分政府管理的機場服

務保障環節收費。對疫情防控期間執行應急運輸任務的交通運輸、物流企業，屬於政府購買公共

服務的，各級財政要給予補償。



＊鼓勵保險公司減免停運的車輛、船舶、飛機保險費用＊



三要鼓勵保險公司通過延長保險期限、續保費用抵扣等方式，適當減免疫情期間停運的營運

車輛、船舶、飛機保險費用。收費公路免費通行期間，對經營主體金融債務還本付息存在困難的

，引導金融機構給予延緩付息、本金展期或續貸等支持。採取切實舉措使貨車司機從免收通行費

中受惠。鼓勵各地採取階段性減免「份子錢」等措施，幫助出租汽車司機渡過難關。盡快出台收

費公路免費通行的後續支持保障政策。



＊提高地方財政留用比例５個百分點＊



會議指出，支持基層政府保基本民生、保工資、保運轉，是保障群眾切身利益的基本要求，

也是推動政府履職和各項政策實施的基礎條件。會議確定，一是階段性提高地方財政留用比例。

３月１日至６月底，在已核定的各省份當年留用比例基礎上統一提高５個百分點，新增留用約

１１００億元人民幣資金，全部留給縣級使用。二是加快下達轉移支付資金，指導各地優先用於

疫情防控和「三保」支出按時足額支付。有缺口的地區一律要調減其他項目支出。三是進一步壓

減一般性支出，除疫情防控需要外，嚴控新的增支政策。

