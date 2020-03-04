  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 10:28

【新冠肺炎】全國昨新增確診１１９宗，湖北除武漢外僅增１宗

　　《經濟通通訊社４日專訊》據國家衛健委最新通報，３月３日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例１１９宗，較上日（２日）的１２５宗增速再有放緩，湖北新增確診病例１１５宗，即
湖北以外地區新增４宗；新增死亡人數３８人，其中湖北佔３７人，?蒙古１人；新增治癒出院
病例２６５２宗，為連續第２１天治癒出院過千宗；新增疑似病例１４３宗。
　　截至３月３日，全國累計確診病例８０２７０宗，累計死亡人數進一步逼近３千人，達
２９８１人；現有確診病例２７４３３宗，其中重症６４１６宗；現有疑似病例５２０宗；累計
治癒出院病例４９８５６宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５２宗，香港達１００宗（３６人出院，２人死），澳
門連續多天維持１０宗（出院增至９人），台灣４２宗（１２人出院，１人死）。

＊湖北新增確診病例１１５宗＊

　　湖北省新增確診病例１１５宗，較上日增速微升１宗；其中武漢市佔１１４宗，即湖北除武
漢外地區僅增１宗；全省累計確診宗數至６７３３２宗；新增治癒出院病例２３８９宗，累計至
３８５５６宗；在新增的３７宗死亡病例中，武漢市佔３１宗，全省累計死亡病例２８７１宗；
現有確診病例２５９０５宗，其中重症病例６２３２宗。現有疑似病例３４０宗。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】儲局應對疫情緊急減息半厘 匯控曾失守51元
生財有道04/03/2020
全民派錢1萬元　8大投資出路
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金