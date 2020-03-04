【新冠肺炎】全國昨新增確診１１９宗，湖北除武漢外僅增１宗

《經濟通通訊社４日專訊》據國家衛健委最新通報，３月３日，全國新增確診新型冠狀病毒

肺炎病例１１９宗，較上日（２日）的１２５宗增速再有放緩，湖北新增確診病例１１５宗，即

湖北以外地區新增４宗；新增死亡人數３８人，其中湖北佔３７人，?蒙古１人；新增治癒出院

病例２６５２宗，為連續第２１天治癒出院過千宗；新增疑似病例１４３宗。

截至３月３日，全國累計確診病例８０２７０宗，累計死亡人數進一步逼近３千人，達

２９８１人；現有確診病例２７４３３宗，其中重症６４１６宗；現有疑似病例５２０宗；累計

治癒出院病例４９８５６宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５２宗，香港達１００宗（３６人出院，２人死），澳

門連續多天維持１０宗（出院增至９人），台灣４２宗（１２人出院，１人死）。



＊湖北新增確診病例１１５宗＊



湖北省新增確診病例１１５宗，較上日增速微升１宗；其中武漢市佔１１４宗，即湖北除武

漢外地區僅增１宗；全省累計確診宗數至６７３３２宗；新增治癒出院病例２３８９宗，累計至

３８５５６宗；在新增的３７宗死亡病例中，武漢市佔３１宗，全省累計死亡病例２８７１宗；

現有確診病例２５９０５宗，其中重症病例６２３２宗。現有疑似病例３４０宗。（ａｃ）

