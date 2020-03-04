【抗疫維穩】深圳財政統籌３４億人幣專項資金，助企業共渡難關

《經濟通通訊社４日專訊》據《上證報》從深圳市財政局獲悉，為推動日前出台的《深圳市

應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業共渡難關的若干措施》加快落地實施，深圳市財政局

已統籌１０％市級產業專項資金３４﹒３億元人民幣，扶持企業共渡難關。

資金將重點用於對受疫情影響嚴重的中小微企業貸款貼息等，以及支持防疫物資生產企業擴

大產能和技術改造補助，代繳全市工商企業２月份基本電費，疫後支持企業復產擴產和其他暫難

以預計的應急支出等，扶持企業共渡難關。（ｊｔ）

