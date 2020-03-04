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04/03/2020 10:26

【新冠肺炎】最高檢：１１４４人涉疫情犯罪被檢查機關提起公訴

　　《經濟通通訊社４日專訊》最高檢察院公布，截至２０２０年３月３日，全國檢察機關共介
入偵查引導取證涉疫情刑事犯罪６４２８件８５９５人；受理審查起訴１２８６件１５８０人，
審查提起公訴９６２件１１４４人。
　　其中，破壞野生動物資源類犯罪（含非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，非法收購、運
輸、出售珍貴、瀕危野生動物，珍貴、瀕危野生動物制品罪，非法狩獵罪，野生動物資源類非法
經營罪）６０５件８４１人。（ｗｌ）

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