【全球放水】華創證券：中國未必急於跟隨降息，人民幣走勢料平穩

《經濟通通訊社４日專訊》美聯儲隔夜緊急降息５０基點以應對嚴峻的新冠肺炎疫情，中國

人民大學國際貨幣研究所研究員、華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，美國降息後勢必倒逼疫情

更為嚴重的日歐放鬆貨幣政策，且鮑威爾也提及未來可能會有全球央行的官方協同行動。目前海

外疫情是否能得到有效控制、美國大選超級星期二桑德斯是否可獲得絕對優勢、貨幣政策未來的

政策方向與政策空間都存疑，市場未來不確定因素交織，短期全球資本市場波動率大概率維持高

位。

報告指出，國內貨幣政策本身就有增量動作的預期。具體上看，基準存款利率調降和定向降

準是符合中期經濟修復的長邏輯需要的，有望３月落地；ＭＬＦ新作降息和逆回購利率調降更多

是應對短期情緒波動的「速效救心丸」，如國內權益後續跌幅不大且疫情不反復，未必一定急跟

美國。



＊人民幣整體平穩，波動區間在６﹒９－７＊



至於人民幣匯率，外部來看，美元短期破１００擔憂解除重回弱趨勢；內部來看，雖然一季

度國內ＧＤＰ陡降，商品順差有所縮窄或金融賬戶有所流出的擔憂，但暫停出境遊給予了跨境資

本流動一個４０００億元人民幣左右的緩衝池，因此一季度匯率的跨境資本流動基本面反而是穩

健的，匯率無貶值之憂，但經濟受損背景下，決策層或也難容忍大幅度升值，整體平穩波動在６

﹒９－７區間為主。

國內股市而言，由於中國疫情先發先控＋資產價格先調＋貨幣政策有足夠空間的安全感，雖

然Ａ股在全球角度是風險資產的屬性，但這次跌幅大概率會小於美股，有望第一次接近「避險資

產」屬性。（ｗｌ）

