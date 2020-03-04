《廣匯論勢－鄭廣復》美匯指數傾向下試８８﹒２５

《廣匯論勢》昨天（３日）聯儲局宣布減息半厘，將聯邦基金利率目標範圍降至１至

１﹒２５厘，根據聯儲局主席鮑威爾的講法，今次所謂的緊急減息，主要是因應新冠肺炎疫情對

經濟構成嚴重不確定性，但他又表示，減息無助對抗疫情亦不能挽救斷裂的供應鏈，換言之，在

鮑威爾領導下（或特朗普垂簾主政），聯儲局明知無所為而為之，但鮑威爾仍然強調，減息有助

支持經濟！



聯儲局的減息行動等於告訴大家，聯儲局是無敵萬能俠，而減息就是靈丹妙藥！嚴重削弱了

其信用度，有分析員為他解畫，指當局可能掌握了一些市場未知的負面數據，這我就不清楚了，

但美股在過去兩周暴跌，難道市場沒有預計短期經濟數據會轉差，首季ＧＤＰ增長將會大幅放緩

，甚或出現收縮嗎？還是聯儲局突然夢醒？以往說甚麼不會因為資產價格下跌而減息，最終鮑威

爾屈服於特朗普的政治壓力，對於在全球快速擴散的肺炎疫情，作為一國央行可以做些甚麼？呀

！想到了，減息！



幾乎可以肯定的是，聯儲局在３月１８日會議將會再減息，至於是０﹒２５還是０﹒５厘已

不重要，否則，何須在昨天急於馬上減息？若屬於緊急，該「緊急」狀態亦不可能在一次減息後

就能紓緩，昨天的減息亦非鮑威爾所講的「預防性」，要預防，應該早在今年１月初就採取行動

，又或疫情在亞洲區擴散時就要行動，若如分析員所指，聯儲局已掌握到不利的數據，這還可以

叫預防嗎？已經殺到埋身，這叫補鑊，若屬補鑊當然要加倍付出了。然而，我認為今次聯儲局突

然大幅減息是另有目的，若然判斷正確，美匯指數未來將會下試２０１８年２月份低位

８８﹒２５。《資深外匯評論員 鄭廣復》

