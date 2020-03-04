【聚焦人幣】人幣即期飆４７７點收報６﹒９３３１，創六周新高

《經濟通通訊社４日專訊》隔夜美聯儲緊急降息５０個基點，且後續還有５０個基點的降息

預期，導致美匯迅速走弱。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開逾４００點子，盤中曾

大漲超過５００點，高見６﹒９２９９。人幣即期今日收報６﹒９３３１，較上個交易日４時

３０分收盤價升４７７點子，收盤價創１月２３日以來近六周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１２３點子，報６﹒９３４１。

交易員表示，美國降息引發金融市場大幅震盪，美匯和美債收益率均大幅調整，人民幣被動

上行且完全補上春節初的缺口，短期或仍面臨被動升值壓力。不過，疫情對中國經濟的衝擊影響

人民幣反彈空間，且持續升值也不利於已經疲軟的出口，市場關注人行會否跟隨降息。

華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，美元短期破１００擔憂解除重回弱趨勢，加上中國暫停

出境遊給予了跨境資本流動一個４０００億元人民幣左右的緩衝池，因此一季度匯率的跨境資本

流動基本面反而是穩健的，匯率無貶值之憂，但經濟受損背景下，決策層或也難容忍大幅度升值

，整體平穩波動在６﹒９－７區間為主。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５１４，較上個交易日升２點子，連續

第五日上調，續創逾一個月高，上個交易日報６﹒９５１６。（ｗｌ）

