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04/03/2020 13:32

【抗疫維穩】廣州４８條措施被撤下：商辦類項目銷售細節有調整

　　《經濟通通訊社４日專訊》廣州市政府昨日（３日）在其官網上發布《廣州市堅決打贏新冠
肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施》，共提出４８條措施，但
今日上午該文件從官網上暫時被撤下。對此，內媒引述廣州市住建委相關人士表示，文件之所以
撤下，是因為文件中關於商服類項目相關條例細節會有所調整，其他條例未變，後續文件會再掛
出來。
　　昨日廣州發布的「４８條」提到，商服類項目不再限定最小分割單元，不再限定銷售對象，
已確權登記的不再限定轉讓對象。（ｗｌ）

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