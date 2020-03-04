【抗疫維穩】人行：金融部門要加大信貸投放，釋放ＬＰＲ改革潛力

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行發布工作論文《金融危機傳染實證分析研究》指出，金

融危機時期，中國股市下跌與美國股市下跌一定程度上存在聯動，但中國股市的波動也有一定獨

立性。從國內金融機構看，不論是否處於危機期間，國有商業銀行之間、國有商業銀行與中小型

銀行之間的風險傳染並不明顯，中小型銀行之間風險傳染較強，但不是由金融危機引起的，而是

由其他因素導致。

論文強調，金融部門要把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，加大信貸投放力度，

在堅持法制化、市場化的原則下，切實採取措施，深挖潛力，讓利企業，降低融資成本，幫助企

業渡過難關。加強小微企業金融服務能力建設，用好５０００億元（人民幣．下同）再貸款再貼

現專用額度和３５００億元政策性銀行專項信貸額度，加大對中小微企業等領域的普惠性資金支

持。

人行表示，穩健的貨幣政策更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體

系，釋放ＬＰＲ改革潛力。用好３０００億元專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精

準支持。加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化對先進製造業、脫貧攻堅、民

生就業等重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產。

房地產方面，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的

手段」要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。（ｗｌ）

