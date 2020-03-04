【全球放水】麥格理：人行調降１年期存款利率可能性不大

《經濟通通訊社４日專訊》麥格理證券中國經濟研究主管胡偉俊發表報告稱，作為對美聯儲

降息的回應，中國料將繼續當前的降息周期，但形式可能被改為定向降準，以支持中小企業和服

務業，另預計在今年年底之前１年期ＬＰＲ下調２５個基點。

麥格理預計人行不太可能會調降１年期存款利率，３月內再次下調ＬＰＲ的可能性也不大。

麥格理補充，與此同時短期內出台基建刺激政策的可能性亦不大，因刺激政策的效果須等候疫情

過去、產能恢復之後才會看到，最早的時間窗口可能是４月份的政治局會議，但最有可能會在下

半年出現。（ｅｙ）

