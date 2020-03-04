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即市新聞

04/03/2020 15:17

【抗疫維穩】人行：貨幣政策更注重靈活適度，保持地產政策連續性

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行會同財政部、銀保監３日召開金融支持疫情防控和經濟
社會發展座談會暨電視電話會。
　　會議要求，金融部門要進一步提高政治站位，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，一手抓支
持疫情防控，一手抓企業復工復產；要把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，加大信貸
投放力度，在堅持法制化、市場化的原則下，切實採取措施，深挖潛力，讓利企業，降低融資成
本，幫助企業渡過難關。

＊用好３０００億元專項再貸款、５０００億元再貸款再貼現額度＊

　　會議強調，把金融支持疫情防控和經濟社會發展工作抓緊抓實抓細。一是穩健的貨幣政策更
加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放ＬＰＲ改革潛力。
　　二是用好３０００億元（人民幣．下同）專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精
準支持，要把好事辦好。
　　三是加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化對先進制造業、脫貧攻堅、民
生就業等重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產。
　　四是加強小微企業金融服務能力建設，用好５０００億元再貸款再貼現專用額度和３５００
億元政策性銀行專項信貸額度，加大對中小微企業等領域的普惠性資金支持。
　　五是堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」要
求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。（ｃｔ）

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