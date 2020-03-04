【ＦＯＣＵＳ】聯儲偷步減息半厘，失公信後果恐嚴重

【ＦＯＣＵＳ】時隔１２年後，美聯儲周二（３日）再次展現「上帝之手」，緊急宣布減息

５０點子；較出手時機更令人意外的是，減息突至僅令美股「死貓彈」十分鐘，三大指數隨即掉

頭轉跌齊收低近３％，十年期美債亦史無前例跌穿１％，恐正揭開一個殘酷真相－－聯儲的公信

力似正在清袋。



＊「死貓彈」僅十分鐘，市場倒逼零利率＊



美國新冠肺炎死亡病例增至９宗之際，聯儲突緊急宣布減息５０點子，以抵禦風險前景的重

大變化。多次強調「看到經濟風險，所以採取行動」的鮑叔，跳過３月１７日的例行議息

會議，突展「上帝之手」，似令人嗅到同樣祭出緊急減息５０點子的２００８年雷曼破產、

２００７年次貸危機、２００１年九一一、２００１年科網泡沫破裂、１９９８年俄羅斯違約時

的恐慌味道。

聯儲連等多兩周也耐不住性子，固然令人揣測經濟前景或較預期更灰；但更令人驚訝的是，

減息突至僅令美股「死貓彈」十分鐘，三大指數昨仍齊收低近３％；十年期美債亦隨即史無前例

跌穿１％，並觸及０﹒９０６％新低。

市場一邊不相信減息止疫，一邊又變本加厲倒逼，高盛就預計，聯儲月中及下月兩次議息將

再各減息２５點子。

跌至１厘至１﹒２５厘範圍的聯邦基金利率，續向「零利率」邁進恐已是騎虎難下，若肺炎

疫情或經濟增長未來湧現更多壞消息，手中彈藥相當有限的聯儲會否仿效歐洲央行推行負利率？

或如日本央行直接進場掃入ＥＴＦ？可謂一切皆有可能。



＊債務成終極掣肘，全球去美元化或加速＊



不過，看起來全能如上帝的央行，既能大推寬鬆、又能控制通脹、還能守住系統性風險，卻

始終逃不過終極掣肘－－債務。面對聯儲突然出招打開國內減息空間，央媽將多快及多大程度上

跟隨，將是評估最高層定力的關鍵。瑞銀最新就指，與市場中很多人可能抱有的想法相反，該行

真的不相信中國會「不惜一切」實現預設的增長目標。

若再看長遠些，全球大放水之下，儘管絕大多數分析師仍預期，至少未來６個月內美元將續

維持強勢，但聯儲公信力走向清零，恐加快全球「去美元化」到來。

無獨有偶，繼央媽年初於「盤點央行的２０１９－金融科技」中披露，「基本完成」了數字

貨幣頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作後，內媒今日引述國家發改委數字經濟新

型基礎設施課題研究會議稱，央行數字貨幣可能在疫情後加快推出。而據國際清算銀行最新發布

的季度評論，至少有１７個國家的政府正在探索中央銀行數字貨幣。

