《匯市縱橫－蕭啟洪》明天帶不帶傘？

《匯市縱橫》上周金融市場極度波動。美國股市下跌約３６００點，最低觸及去年６月份的

低位２４６８０，跌幅約１２﹒５％。導致港股亦跟隨下跌接近１２００點。同時因憂慮美國經

濟衰退，美匯指數大幅下跌了約２﹒５％，十年期國庫券價格急升，孳息一度跌至接近１％的歷

史低位。在避險升溫下，黃金一度觸及１７００美元的高位。一切的波動源出於新冠肺炎在國外

急速擴散所致。市場擔心環球經濟將無可避免的跌入衰退。



那讓我們先看看新冠肺炎的一些資料。截至３月３日，中國內地（含港澳台）累計確診例超

８萬，達到８０３０２例。但同時，疑似例大幅減少至剩下５８７例。因疑似例為新增確診例的

主要來源，因此中國內地的疫情明顯較１月末時緩和多了。雖然死亡率稍微提高至３﹒６７％，

仍較ＳＡＲＳ的９﹒６％為低。治癒率亦明顯上升至５８﹒９％，令人鼓舞。更令人鼓舞的是中

國內地湖北以外的疫情情況，除湖北外確診例為１３０８５，死亡率只有０﹒８６％，大大低於

整體數字。治癒率更達８５％之高。若假設湖北案例很多因初期醫療資源不足而導致很多病例失

救或變嚴重而死，那真正的死亡率應該在０﹒８６％－３﹒６７％之間。



但在中國內地疫情開始緩和下來時，其他國家的情況就出現初期爆發的跡象。直至同一天，

約６９個國家出現新冠病例，總確診例為１０５９０例，死亡例１６８，死亡率１﹒５９％。其

中最多人確診的是韓國達４８１２例，其次是意大利２０３６例，然後是伊朗的１５０１例（三

國總確診例佔國外總例約８０％）。而死亡例最多是伊朗的６６例，其次是意大利的５２例，而

韓國是２６例。他們對應的死亡率分別為４﹒４％、２﹒６％及０﹒５％。若假設伊朗是因其醫

療資源不足而導致高死亡率的特殊情況，則去掉伊朗之後的國外死亡率為１﹒１２％。與中國除

湖北外的死亡數字相約。這令筆者更相信新冠肺炎的最終死亡率在１％左右。遠低於ＳＡＲＳ。



根據官方在２月１１日對４萬病例進行的統計資料來看，約８０％患者的病徵輕微，１４％

患者需要醫療照顧及５％患者為危重例需要特殊醫療照顧。這與統計的治癒率接近６０％（若湖

北以外是８５％）吻合。這說明隨著疫情的受控，新增確診例不在指數增加，接近２０％的嚴重

或危重患者得到適當的治療，最終死亡率可能達到０﹒５－１％之間。因此，疫情恐怖的地方不

在於其殺傷力，而在於病毒的傳播能力。



如何防疫是個人取向的問題，是個人經過成本與風險考量的結果。但人在面對不確定或不知

到的事情（風險）時傾向預留風險溢價，即買保險的概念。正如你每天在想明天出門要不要帶傘

一樣，看了天文台的資訊加上自己的經驗判斷就決定。帶傘了下雨就管用，帶傘了不下雨就白費

力氣（當然現今社會的傘生產愈來愈輕亦大大減低此成本），有時還影響個人形象給人家恥笑

（這代價在一眾自命瀟灑的年青人來說成本尤其高）。這對個人如是，對社會對國家如是，因此

準確評估風險尤為重要。在傳染性強的疫情當中，準確掌握資訊對於疫情傳染力（Ｃｕｒｖｅ

Ｆｌａｔｔｅｎｉｎｇ）的判斷尤其重要，疫情資訊愈透明愈好，疾病的物理資訊愈明細愈好，

傳言的真實性愈快澄清愈好。這對於社會控制疫情的成本尤其重要，因此你會看到如中國內地的

強力閉關的防疫方法，也有如美國、日本等國家的逐步加強的控制方法，也是基於成本的考量。

要知道疫情早晚過去是事實，重點是社會付出多少的代價。要不是人命白犧牲（下雨沒帶傘）或

社會付出過大成本（每天都帶傘）而導致疫情後引來種種經濟及民生的問題。



回說金融市場：美國股票市場下跌１２﹒５％，差不多已經預期美國衰退的來臨，加上各避

險資產的走勢確實令人憂慮。市場是否過度反應就靠心水清的讀者來分析分析了。截稿時市場預

期美聯儲將與其他央行將攜手降息以應對疫情（周二（３日）澳洲央行率先下調利率２５基點）

，金融市場略為反彈，晚上美聯儲突然降息５０基點，但美股不升反跌。但對於疫情的嚴重性及

降息是否對症下藥，筆者並不敢妄下判斷了！畢竟明天帶不帶傘是你們的決定！



＊本周策略＊



澳元：本周建議候低於０﹒６４８０買入澳元兌美元，目標０﹒６６８０，止蝕０﹒６３８０。



歐元：本周建議候高於１﹒１１８０沽出歐元兌美元，目標１﹒０９８０，止蝕１﹒１２９０。



日圓：本周建議候低於１０６﹒９０買入美元兌日圓，目標１０８﹒９０，止蝕１０５﹒８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

