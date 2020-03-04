《投資智慧－鄧聲興》佳源（２７６８）料受惠疫情後購房需求釋放

《投資智慧》內地多個省市發布推動房地產行業復甦的政策，主要集中在放寬房企土地出讓

金、稅費繳納時限，同時部分城市放寬了預售條件。反映地方政府維持當地房地產市場穩定發展

。與此同時，內房建築活動陸續復工，政府容許恢復動工及重開售樓處。加上人行持續放水，在

疫情期間紓緩企業的融資成本，內房股普遍向好。



內房行業及市場氣氛改善。在低息環境下，內房債受市場追捧。近期有多間本地上市內房發

債，碧桂園（０２００７）、融創（０１９１８）、旭輝（００８８４）、龍光（０３３８０）

等多家內房股已公布發債計劃。年期最長達十年，息率平均約７厘。龍湖（００９６０）公布，

就發行於２０２７年到期的２﹒５億美元３﹒３７５％優先票據及於２０３２年到期的４億美元

３﹒８５％優先票據訂立購買協議。合景泰富（０１８１３）亦公布，將發行於２０２７年到期

的３億美元７﹒４％的票據。當中，佳源國際（０２７６８）逾１３厘息值得留意，公司發債規

模不大，最近發行額外６７５０萬美元利率為１３﹒７５％於２０２２年到期的優先票據。另外

２月初亦發行６０００萬美元優先票據，利率同為１３﹒７５％於２０２３年到期的優先票據。



公司立足江蘇省等長三角房地產市場，並有布局粵港澳大灣區及一帶一路沿線城市，主要開

發大型住宅和商業綜合體項目。截至去年上半年，公司在中國各大城市持有的物業組合共４７個

，包括３１個住宅綜合體和１６個商業綜合體。佳源在銷售金額維持較高的增速，２０１９年合

同銷售額２８８億元同比增長４３％。公司在１月銷售表現亦理想，合同銷售額１６﹒３９億元

，同比上升約１７％，銷售增長動力不俗。相信疫情過後，佳源可受惠延後的購房需求釋放。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

