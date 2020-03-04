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即市新聞

04/03/2020 13:52

《拆局麒想－林嘉麒》美為何「緊急減息」？疫情主導早避險早反彈

　　《拆局麒想》美國聯儲局突然減息半厘令市場嘩然，驚訝的不是減息消息或者其幅度之大，
而是時間上的安排。早於上星期開始，美國利率期貨已顯示，聯儲局減息機率已逐漸增加，由減
息兩次，機率四成，增加至減息三次，其中減半厘超過九成機會。所以，環球資金早作部署，無
論是流入美國十年債，令利率下跌至１厘附近，美元走弱，美匯指數由高位接近１００水平，下
跌至近日９７水平以下，總總跡象已反映了減息的「樂觀」情緒。因此，投資者已預視聯儲局於
本月１８日議息會議上減息半厘。問題是，何解美國聯儲局連會議也不等，要緊急減息。
　
　　早減早著，先減先享受有一定道理。奈何市場並不受落。昨日（３日）晚上１１時消息公布
，道期一分鐘內升至２７０５５高位，但在之後不但倒跌，凌晨時份更低見過２５６８５。執筆
時，略為反彈至２６２００點以上。先回顧緊急減息，１９９４年以來，聯儲局在歷史上有９次
緊急降息，其中有８次的原因是重大風險。以投資者角度，既然今次代表了重大風險，自然避免
為先。截至今日（４日）早上，美國疫情確診病例已升至逾１２０宗，延至１４個州分，而加州
及華盛頓州是重災區，集中了約全美７０％本地病例。美國白宮亦表示擔心，政府強調新冠肺炎
對公眾風險仍低，但病毒可經人與人接觸傳播，疫情或會改變走向大爆發；另外，副總統彭斯曾
直言，美國會有更多確診病例出現，華府工作重點，是減慢疫情擴散速度，以及治療患者。換句
話說，現在重點在抗疫，經濟變得其次了。更重要的是聯儲局主席鮑威爾講話，指減息不會減低
疫情的傳染情況，可能他是在揶揄特朗普一直逼壓要聯儲局減息吧。不過，他再一次講多錯多，
令投資者認為減息對經濟沒有幫助，投資者反而極速避險。事實上，上一次２００８年緊急減息
後，大市在半年內調整超過兩成，市場有過去經驗自然驚驚。
　
　　話雖如此，減息一定有幫助經濟，至於能否令股市回穩是另一個事宜。疑問只是，減息可以
幫到幾多。本月環球有超過８個央行議息，是今年首次集齊環球主要央行的一個月，加拿大及澳
洲已議息並出手。美國現時處於較其他地方較高息率，在其他央行再作決定前作緊急減息，有利
率先推低美元價格及債券利率，市場迅即避險有利消化未來惡化的疫情。當然，疫情難料，何況
是實際經濟影響。現時大市處於人心惶惶的狀況，減息在投資者信心方面只屬一剎那，未減會憧
憬，減完即沽貨離場。事實上，減息不能量化對疫情下經濟的幫助，除非政府做的比市場預期的
更多，例如，下次議息會議再減，快過市場預期，又或者隨即再作ＱＥ（量化寬鬆）等等。老實
說，救市不如救人，疫情受控，投資風險胃納自然上升，還看美國疫情幾日出現圓頂回落，新增
確診個案回落，就是大市反彈之時。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份

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