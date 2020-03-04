《樓市亮話－湯文亮》減辣是否可以刺激成交？

《樓市亮話》上個星期三（２月２６日），我估計財政司陳茂波在各政黨壓力之下，逼不得

已對已經１８歲香港人派錢一萬元，除此之外，退稅二萬元，免交差餉六千，一個合資格香港人

可以得到三萬六千元，都算是大手筆，但對於那些人的現金流幫助不大。如果政府鼓勵銀行不拒

絕客戶還息不還本要求，一個月供五萬的按揭客戶，利息大約佔一半，兩個月利息，已經多過政

府派錢，不過，有得派好過冇得派。



市場上除了要求政府派錢的聲音外，還有另外一個聲音，就是要求政府撤銷壓抑樓市的各項

俗稱辣招的特別印花稅，理由是現在樓市的成交量很少，減辣可以刺激成交量。老實說，我認為

那一班叫政府減辣的人可以慳返啖氣，無論點叫，政府都不會減辣，莫講是時間表，甚至連減辣

的條件都不會提出來，例如中原指數下跌低過１００點就會減辣。因為，當日政府推出辣招的時

候，根本沒有設定減辣的方案以及時間表，當時有物業代理叫政府提出一個日落方案，政府只能

提供一個沒有日落的日落方案。經過十年，特別印花稅已經成為物業市場內的一個常規性行為，

政府在物業市場其中一種稅收，以今次新冠肺炎病毒為例，十年之後已經變成風土病，患者亦不

用隔離，其實，除非確認政府願意減辣，否則，減辣要求反而會令成交量進一步下降，作用是適

得其反。



我們回顧在政府最初推出辣招印花稅的時候，物業代理會提醒打算買樓的人，叫他們盡快做

決定，否則就要繳付額外印花稅，在辣招推前，樓市無論成交量以及樓價都曾經上升，辣招推出

後形勢逆轉，成交價與量都下跌，不過，有部分成交價下跌是假象，因為是變成了印花稅繳付給

政府。



假如現在打算買樓的人知道政府有意減辣，我相信他們不會現在買樓，除非業主願意大幅減

價，而業主知道政府在減辣之後，買家由於不用繳付額外印花稅而願意多付一些樓價，他們亦不

會減價賣樓，結果是成交量下降，不符合現在要求政府減辣的人意願，除非政府在短時間內減辣

，否則成交量偏低的情況是會繼續僵持下去，對樓市是極之不利，所以，如果知道政府沒有意願

減辣，倒不如提也不提，否則，幫忙變成幫倒忙。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

