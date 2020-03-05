《權證紅盤－朱紅》環球風高浪急，但「危」中有「機」

《權證紅盤》隨著疫情在歐洲爆發後，過去兩周環球市場出現劇烈的波動，道指從歷史高位

２９９５１，跌至２５４０９點，跌幅達１５％或４５４２點；亞太及歐洲各大指數同時向下調

整１２－１５％不等。另一邊廂，國際黃金價格升上１６５９美金╱安士；１０年美國國庫債息

曾跌至１厘以下，顯示投資者避險情緒高漲。



在內地方面，隨著新增新型冠狀病毒肺炎個案慢慢減少，各大城市陸續復工，上證指數近期

更重上３０００點以上。除了內地指數較強外，恆指都守住２６０００點。如果恆指守住此位，

或有機會挑戰２７０００點水平。



當然，大家要留意現在恆指牛證重貨區集中在２５９００－２６０００點，共約２３００張

期指合約。如果恆指失守２６０００點，有機會下試２５０００點水平。



筆者認為近期雖然市場大幅波動，但「危險」永遠伴隨著「機會」。疫情遲早會過去，雨後

會天晴。較保守的作長線投資者，可以開始留意自己鍾愛的收息股，不少大藍籌的股息率已達５

－７厘，價值投資逐漸浮現。



喜歡短線的投資者，可以在股市恐慌下跌時，留意大藍籌或市場的焦點板塊（新經濟股、

５Ｇ概念、基建類等），當股市反彈後，獲利離場。至於熟悉衍生產品的進取投資者，就可以在

低位留意認購證或牛證，通過槓桿放大回報；或者在高位留意認股證或熊證。據交易員數據顯示

，近期認沽證的引伸波幅已經上升了不少，所以產品價格較貴，如果投資者看淡，可以留意熊證

。



騰訊（００７００）將３月１８日公布業績，騰訊股價在一個月低位３９０元附近爭持。如

看好騰訊，可留意騰訊認購證１８６２６，行使價４３０﹒５元，今年７月到期，實際槓桿９倍

。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證５３９０１，收回價４００元，今年１２月到期，實際槓桿５３

倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

