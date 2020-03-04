【新冠肺炎】許樹昌料武漢回港人士會有小比例對病症毒檢測呈陽性

《經濟通通訊社４日專訊》政府今明兩日合共派出４班包機由武漢接載滯留當地的港人返港

，中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目上表示，預計由武漢回港的港人，會有小比例對新

型冠狀病毒檢測呈陽性，情況就如鑽石公主號郵輪回港乘客一樣，在離開當地時可能正處於潛服

期，回港後才發病，隔離檢疫１４日是穩妥做法。

他認為對武漢港人上包機前進行的檢測合理，到武漢處理包機事宜的政府官員，有全套防護

裝備，有如醫護人員在保護衣下照顧病人的情況一樣，回港後毋須隔離檢疫。（ｃｌ）

