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04/03/2020 12:18

【新冠肺炎】首架接載湖北港人的包機預計約下午５時抵港

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府宣布，兩班包機今日將接載在湖北省的香港居民返港。該兩
航班預計分別於下午５時１０分和８時４０分抵達香港國際機場。
　　政府今明兩日合共派出４班包機由武漢接載滯留當地的港人返港。政制及內地事務局局長聶
德權出發前在機場表示，今日派出的兩班包機，共接載２５８名港人返港，其中首班包機將會有
１１３人，第二班包機會有１４５人，包括有應屆文憑試考生、孕婦，以及有病患人士。另外，
有１１名港人改變主意決定不乘坐包機，當中涉及不同原因。（ｃｌ）

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