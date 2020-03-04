  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 18:18

【新冠肺炎】澳門：仍有７間酒店旅館停業，約六成娛樂場所已復業

　　《經濟通通訊社４日專訊》澳門旅遊局在例行記者會上表示，今日恢復營業的酒店及經濟型
旅館共３間，當中１間高星級酒店為瑞吉酒店。仍然暫停營業的酒店及經濟型旅館有７間，涉及
客房總數１００７間。
　　另外，由該局監管的娛樂類場所，自３月２日起，約有６０％的相關場所已恢復營業。
　　現時有向當局求助的在湖北澳門居民及隨行親屬有１８０人。
　　目前有１６４人入住皇庭海景酒店作醫學觀察隔離，包括１５１名外僱、１１名澳門居民、
２名韓國籍人士。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
FOCUS04/03/2020
【FOCUS】聯儲偷步減息半厘 失公信後果恐嚴重
生財有道04/03/2020
《開市Good Morning》曾永堅：美突減息市場趨更不明朗
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打梁振輝：港股可守25500 看好中國消費品股
生財有道04/03/2020
【全球放水】余偉文：美積極以貨幣政策應對疫情 市場仍會大波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金