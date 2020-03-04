【新冠肺炎】澳門：仍有７間酒店旅館停業，約六成娛樂場所已復業

《經濟通通訊社４日專訊》澳門旅遊局在例行記者會上表示，今日恢復營業的酒店及經濟型

旅館共３間，當中１間高星級酒店為瑞吉酒店。仍然暫停營業的酒店及經濟型旅館有７間，涉及

客房總數１００７間。

另外，由該局監管的娛樂類場所，自３月２日起，約有６０％的相關場所已恢復營業。

現時有向當局求助的在湖北澳門居民及隨行親屬有１８０人。

目前有１６４人入住皇庭海景酒店作醫學觀察隔離，包括１５１名外僱、１１名澳門居民、

２名韓國籍人士。（ｃｌ）

