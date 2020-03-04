《經濟通通訊社４日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度錄得虧損，而２０１８年度則錄得純利約５２５３萬元。
該集團指，轉盈為虧主因應用香港財務報告準則第１６號租賃自去年１月１日起生效，導致
本年度租賃相關開支增加外，去年下半年缺乏賣座鉅片而影響影城收入，投資物業重估損失及新
業務前期營運費用。儘管去年度可能錄得虧損，該集團指整體財政狀況仍然穩健，對長遠前景維
持樂觀。（ｗｈ）
04/03/2020 07:53
【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料去年轉盈為虧
《經濟通通訊社４日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度錄得虧損，而２０１８年度則錄得純利約５２５３萬元。
該集團指，轉盈為虧主因應用香港財務報告準則第１６號租賃自去年１月１日起生效，導致
本年度租賃相關開支增加外，去年下半年缺乏賣座鉅片而影響影城收入，投資物業重估損失及新
業務前期營運費用。儘管去年度可能錄得虧損，該集團指整體財政狀況仍然穩健，對長遠前景維
持樂觀。（ｗｈ）
|生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
|生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
|剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
|剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
|生財有道03/03/2020
【新冠肺炎】政府一連兩天派4包機 接533名滯留湖北港人
|FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰