【企業盈警】橙天嘉禾（０１１３２）料去年轉盈為虧

《經濟通通訊社４日專訊》橙天嘉禾（０１１３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度錄得虧損，而２０１８年度則錄得純利約５２５３萬元。

該集團指，轉盈為虧主因應用香港財務報告準則第１６號租賃自去年１月１日起生效，導致

本年度租賃相關開支增加外，去年下半年缺乏賣座鉅片而影響影城收入，投資物業重估損失及新

業務前期營運費用。儘管去年度可能錄得虧損，該集團指整體財政狀況仍然穩健，對長遠前景維

持樂觀。（ｗｈ）

