【企業盈警】利寶閣（０１８６９）料去年虧損不少於５５００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》利寶閣（０１８６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年度

虧損不少於５５００萬元，而２０１８年度溢利約２３０萬元。該集團更預警，１月以來新型冠

狀病毒疫情在中港爆發，縮短香港酒樓營業時間，而深圳的酒樓及茶館自１月下旬春節開始暫停

營運，目前尚未恢復營運，故料今年上半年財務表現將較去年同期嚴重惡化，因疫情影響而限制

中港酒樓營業時間所致。

該集團指，去年度轉盈為虧主因去年度上半年虧損狀況惡化，酒樓收益減少，加上上環酒樓

及京香閣酒樓於２月結業，於去年度就該等酒樓錄使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產

關閉影響合共約３０００萬元，導致虧損進一步增加。該集團指，有關酒樓過去３個年度均錄經

營虧損，故終止營運以避免進一步虧損。

該集團指，收益減少受累於自２０１８年下半年起香港及中國經濟加速衰退所致，中美貿易

戰加劇對公眾消費意欲造成負面影響，加上自去年６月起發生的香港社會動盪事件嚴重影響香港

零售及餐飲行業，需提供更多優惠以吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於２０１８年下

半年內地爆發非洲豬瘟後，凍肉價格進一步上漲，導致毛利率整體下降，令整體經營虧損不少於

２５００萬元。（ｗｈ）

