  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2020 07:53

【企業盈警】利寶閣（０１８６９）料去年虧損不少於５５００萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》利寶閣（０１８６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年度
虧損不少於５５００萬元，而２０１８年度溢利約２３０萬元。該集團更預警，１月以來新型冠
狀病毒疫情在中港爆發，縮短香港酒樓營業時間，而深圳的酒樓及茶館自１月下旬春節開始暫停
營運，目前尚未恢復營運，故料今年上半年財務表現將較去年同期嚴重惡化，因疫情影響而限制
中港酒樓營業時間所致。
　　該集團指，去年度轉盈為虧主因去年度上半年虧損狀況惡化，酒樓收益減少，加上上環酒樓
及京香閣酒樓於２月結業，於去年度就該等酒樓錄使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產
關閉影響合共約３０００萬元，導致虧損進一步增加。該集團指，有關酒樓過去３個年度均錄經
營虧損，故終止營運以避免進一步虧損。
　　該集團指，收益減少受累於自２０１８年下半年起香港及中國經濟加速衰退所致，中美貿易
戰加劇對公眾消費意欲造成負面影響，加上自去年６月起發生的香港社會動盪事件嚴重影響香港
零售及餐飲行業，需提供更多優惠以吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於２０１８年下
半年內地爆發非洲豬瘟後，凍肉價格進一步上漲，導致毛利率整體下降，令整體經營虧損不少於
２５００萬元。（ｗｈ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
生財有道03/03/2020
【新冠肺炎】政府一連兩天派4包機 接533名滯留湖北港人
FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金