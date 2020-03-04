【企業盈喜】昇捷控股（０２３４０）料去年轉虧為盈

《經濟通通訊社４日專訊》昇捷控股（０２３４０）公布，預期截至去年１２月３１日盈利

，２０１８年度則虧損１﹒６億元。

該集團指，轉虧為盈主因於２０１８年已被確認的特殊項目不再發生，包括有關於２０１２

年底收購室內裝飾及特殊項目業務商譽減值虧損約１﹒１７億元，及合約資產及應收帳款撥備總

數約７０４萬元，其中大部分涉及有關與新昌集團控股及其附屬公司多個室內裝飾及特殊項目合

約。

該集團指，將於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

