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即市新聞

04/03/2020 07:53

【企業盈警】信星鞋業（０１１７０）料去年轉盈為虧

　　《經濟通通訊社４日專訊》信星鞋業（０１１７０）公布，預期截本月３１日止年度錄得虧
損，而２０１９年度則錄純利約３５５９萬元。
　　該集團指，自１月爆發新型冠狀病毒疫情以來，加上不明朗宏觀經濟環境，部分客戶已延緩
訂單，故預期截至本月３１日止財政年度第四季度客戶訂單下跌，加上零售業環境整體疲弱令平
均售價普遍下滑，將導致截至３月３１日止年度業務及表現進一步受創。該集團指，疫情亦對其
在越南及柬埔寨生產線的供應鏈物流構成干擾，生產線部分原材料供應商位於內地，由於內地上
游鞋材供應商全面復產時間表各異，加上若干省市實施政策以限制貨物及人員流動令部分原材料
主要為皮革及鞋底短缺，已在一定程度上打亂在內地境外生產，亦造成整體材料及入境運輸成本
增加。
　　該集團又指，由於臨時旅遊限制，若干管理員工及工人尚無法正常履職，預計有關情況導致
截至本月３１日止財政年度第四季度產量下降，導致期間收益下降。此外：該集團無法於短時間
內調整當地勞動力，截至３月３１日止年度勞工成本佔收益比例預期按年上升。鑒於市況普遍疲
弱，該集團將續以更保守方式規劃產能，並採納嚴格成本及風險管理措施，以防營運前景不明朗
因素加劇。（ｗｈ）

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