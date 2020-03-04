【企業盈警】尚晉國際（０２５２８）料去年溢利減逾５５％

《經濟通通訊社４日專訊》尚晉國際（０２５２８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度溢利按年減逾５５％，即約４８８７萬元，若扣除非經常性上市開支，預計去年度度溢利按年

下降超過３０％，即約７７４９萬元。

該集團指，預期澳門旅客平均消費額下降，加上中美貿易摩擦升級，降低消費者整體消費意

欲，對去年度溢利構成壓力。該集團去年度整體向客戶提供的商品折扣增大，使整體毛利率減少

，同時銷售及營銷開支和一般及行政開支增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

