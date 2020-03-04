【企業盈警】中油潔能（０１７５９）料去年純利減最多５５％

《經濟通通訊社４日專訊》中油潔能（０１７５９）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利按年減少約３５％至５５％，即介乎約１６９３萬元（人民幣．下同）和２４４６萬元。

該集團指，倘不計及２０１８年度在損益中確認非經常性上市開支約１６６０萬元影響，預

期去年度純利按年減少介乎約５０％至７０％。

該集團指，純利下降主因營運地區部分液化石油氣車輛更替為液化天然氣及電動汽車的影響

以及市場競爭加劇，導致車用液化石油氣銷售量及毛利於期內有較大降幅，將續審視戰略和運營

，並進行及時調整業務策略。（ｗｈ）

