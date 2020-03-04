【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒４億人幣，買建行騰訊沽中興美團

《經濟通通訊社４日專訊》受到美股昨晚大反彈所帶動，中港兩地股市昨日（３日）大部分

時間造好，恆指高開１２７點報２６４１９，升幅曾擴至２３６點，高見２６５２７，但外電指

七國集團（Ｇ７）正為財政長官起草一份聲明，當中未有特別要求新政府支出或央行協同減息，

港股午後升勢不保，一度轉跌５８點，低見２６２３３，最終收報２６２８４點，跌６點或跌

０﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒４億元人民幣，減少１９﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣

出最多的依次是中興通訊（００７６３）、美團點評（０３６９０）、中國生物製藥

（０１１７７）。

主板成交１１６４﹒９３億元減少７﹒１％。其中港股通成交１９９億元，佔總成交

１７﹒１％。



＊內銀股逆市靠穩，北水狂掃建行＊



內銀股昨日（３日）表現靠穩。建行微升０﹒１６％，報６﹒４５元。北水狂掃貨，淨買入

１０﹒３４億元。工行升０﹒３７％，報５﹒４２元；北水淨流入３﹒４１億元。騰訊昨日（３

日）跑贏大盤，漲１﹒１３％，報３９４元；北水繼續力撐，淨買入８﹒１１億元。

傳內地電訊商啟５Ｇ二期招標，中興跌４﹒０２％，報３３﹒４元；是北水淨流出最多的股

份，淨流出金額１﹒５５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １０﹒３４

騰訊控股 （００７００） ８﹒１１

工商銀行 （０１３９８） ３﹒４２

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒４３

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒４２



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －１﹒５５

美團點評 （０３６９０） －１﹒２４

中國生物製藥 （０１１７７） －０﹒７７

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒６８

中芯國際 （００９８１） －０﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

