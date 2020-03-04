《日入而息》美國突減息港銀未跟隨，本港２月ＰＭＩ急跌創新低

《今天重點》﹡金管局余偉文指美積極以貨幣政策應對疫情，市場仍會大波動

匯豐維持最優惠利率５厘不變；渣打香港最優惠貸款利率維持於５﹒２５厘

不變；恆生維持港元最優惠利率５厘不變

﹡星展料６月及９月將再減息，港存息已減無可減；渣打指港銀隨美減息壓力

不大，對銀行利潤負面影響微；渣打稱人行已準備減息，料資金不會大幅

流入亞洲；美聯儲不希望美息落後，疫情惡化或更重手減息

﹡２月份香港ＰＭＩ下滑至３３﹒１，受疫情影響創新低

﹡通訊局免除免費電視持牌機構須播放港台節目的要求；電視廣播

（００５１１）歡迎通訊局撤銷播放港台節目指示，將延長六時半新聞時段

﹡２月財新服務業ＰＭＩ近腰斬至２６﹒５，創歷史低



《即日市況》﹡美國突減息港股曾下試二萬六，收２６２２２跌６２點，成交千一億



《深滬股市》﹡憧憬減息滬綜指收升０﹒６％破三千，惟成交低於萬億



《美元匯價》﹡德法西班牙確診急增，宜１﹒１１８０沽歐元；歐元最新報１﹒１１４７

╱５１，日圓最新報１０７﹒４９╱５２



《公司業績》﹡ＩＧＧ（００７９９）去年純利跌１３％，派息１７﹒６港仙



《公司資訊》﹡信達生物（０１８０１）完成向膽管癌患者註冊臨床試驗首例給藥

﹡富士康表示第一季消費類電子產品等業務收入將下降１５％

﹡綠景中國（０００９５）擬發行４﹒５億美元１２％有擔保優先票據

﹡和電（００２１５）４月１日推出５Ｇ服務，初期未必對ＡＲＰＵ發揮貢獻

﹡周大福（０１９２９）首２個月港澳地區同店銷售按年跌５９％

﹡合生創展（００７５４）首２個月合約銷售金額按年跌１１﹒３％

﹡證監會表示蒼南儀錶（０１７４３）股權高度集中

﹡中移動（００９４１）採購２２００套分佈式塊存儲產品，創歷史紀錄

﹡信利國際（００７３２）２月營業淨額按年升逾２４％至１４﹒５９億

﹡康希諾生物（０６１８５）新冠病毒候選疫苗仍處臨床前研究階段

﹡德昌電機（００１７９）料第四季營業額較１月初預測低最多８０００萬美

元

﹡電視廣播（００５１１）歡迎通訊局撤銷播放港台節目指示，將延長六時半

新聞時段

﹡中國興業（００１３２）料受疫情影響，本年度租金收入或會減少

﹡佳兆業（０１６３８）減息可緩解疫情對樓市的影響，推盤未受影響



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）２月簽約銷售金額按年跌６８﹒６２％

﹡南航（０１０５５）曝對內公布「極度困難應對方案」，辯稱未雨綢繆



《神州民企》﹡浩澤淨水（０２０１４）開闢口罩生產專線和推空淨殺菌設備等產品

﹡綠葉製藥（０２１８６）抑鬱症新藥申請獲美國ＦＤＡ受理

﹡世茂房地產（００８１３）２月合約銷售額按年跌３５％

﹡花樣年（０１７７７）２月銷售額跌２３％至１０億元人民幣



《中國要聞》﹡貴州茅台李保芳退位，鐵腕管治近兩年外界印象深刻

﹡百強房企２月銷售額料按月降逾四成，創近年單月最低

﹡調查指逾六成投資者料商業地產投資疫情後半年內反彈

﹡大連用「雲視訊」招商連線簽約，項目投資總額超千億

﹡各高校新增備案本科專業千逾個，人工智能專業成熱門

﹡富士康確認鄭州廠一名男員工死亡，沒透露死因

﹡發改委課題研究會：央行數字貨幣疫後可能加速推出

﹡涉違紀違法，海南省委原常委張琦被開除黨籍公職

﹡國家信息中心表示２０１９共享經濟市場交易額超３萬億

﹡中央結算支持商業銀行參與債券作為期貨保證金業務

﹡中央鼓勵發展環保裝備融資租賃，提高技術裝備水平

﹡上海３月起將辦大型網絡招聘會，提供崗位４﹒５萬個

﹡上海今年碩士招生計劃總量增１５％

﹡上海將出台社保減免政策，料全年企業減負逾５００億

﹡國內首單知識產權暨疫情防控ＡＢＳ發行助中小企融資

﹡人行逆回購１２連停，今續零投放零回籠；金融部門要加大信貸投放，釋放

ＬＰＲ改革潛力；貨幣政策更注重靈活適度，保持地產政策連續性；人行上

海總部增加再貸款再貼現專用額度５０００億；人行操作續停未跟隨降息，

分析指３月數據出爐後評估

﹡交通部表示高速公路和水運工程項目力爭１５日前復工

﹡浙江５３７個重大項目開工，總投資８８６４億元人民幣

﹡廣州４８條措施被撤下：商辦類項目銷售細節有調整

﹡英國被要求逐步斷絕與華為合作，英保守黨前黨魁施壓

﹡中證報表示政策利率調降窗口開啟

﹡財政部表示加快撥付貼息資金，嚴格把關避免企業套利；地方新增債提前下

達額度發行完成近七成

﹡乘聯會表示內地２月乘用車銷量同比大減８０％

﹡深圳財政統籌３４億人幣專項資金，助企業共渡難關

﹡廣州出資５０億參與國家大基金二期，將返投當地企業



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１３９２﹒３５點



《其他消息》﹡鄧家彪認為關愛基金派１萬元應涵蓋少數族裔

﹡田北辰促港鐵將維修部門主管革職

﹡通訊局免除免費電視持牌機構須播放港台節目的要求

﹡當局發現Ｏｒｉｅｎｔ Ｆｉｒｓｔ Ｃａｐｉｔａｌ懷疑欺詐網站

﹡同性已婚伴侶申請公屋遭拒，法官裁定房委會違憲

﹡利嘉閣表示２月一手私宅登記受惠延後註冊，料本月再跌

﹡深股通額度全日流出９﹒０６億元；滬股通額度全日用２４﹒８億元，外

資淨流出７﹒８億

﹡世邦魏理仕表示去年中資於境外商業地產投資額按年跌５５％

﹡中原表示減息令資金流向樓市，料今年樓價跌勢收縮；中原按揭料Ｐ將維

持不變，拆息有望回落減借貸成本

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變

﹡渣打表示人行已準備減息，料資金不會大幅流入亞洲；渣打香港最優惠貸

款利率維持於５﹒２５厘不變

﹡恆生維持港元最優惠利率５厘不變



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診１１９宗，湖北除武漢外僅增１宗

﹡北京新增３例確診病例，２例境外輸入來自伊朗意大利

﹡本港增兩宗確診個案，涉佛堂職員及一名確診者家傭

﹡首批鑽石公主號返港人士將於午夜完成檢疫

﹡伊朗通報確診病例暴增８３５宗，再多１１人死亡

﹡南韓單日新增５１６人確診感染病例，再多４人死亡

﹡泰國籲國民從港澳回國後隔離１４日，不包括外國旅客

﹡山東監獄疫情事件查清，司法廳廳長等１１人立案調查

﹡工信部表示湖北防護服日供應２５萬件，鼓勵企業出口

﹡內地口罩生產線急增，熔噴布每噸價格逾３０萬元人幣

﹡最高檢表示１１４４人涉疫情犯罪被檢查機關提起公訴

﹡外交部表示新冠病毒源頭尚不確定，堅決反對地域污名化

﹡何栢良料湖北返港人士或約５－２５人會被驗出確診

﹡林鄭月娥及陳帆今早到青衣康美樓視察外牆喉管

﹡首班接載滯鄂港人包機抵港，陳肇始稱確診人數難測

﹡馬會今日起關閉跑馬地會所，因會員確診

﹡許樹昌料武漢回港人士會有小比例對病症毒檢測呈陽性

﹡僑洋國際（０８０７０）與承包商終止興建廁所及輔助設施分包協議

﹡福特汽車兩中國員工確診感染，在華車廠上月初已復產

﹡交銀香港推多項金融措施，物業按揭貸款可還息不還本

﹡恆生保險推出合資格延期年金計劃電話投保服務

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