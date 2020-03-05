《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９０．８６ 升 １１７３．４５點╱４．５３％
標普５００ ３１３０．１２ 升 １２６．７５點╱４．２２％
納斯達克 ９０１８．０９ 升 ３３４．００點╱３．８５％
倫敦富時１００ ６８１５．５９ 升 ９７．３９點╱１．４５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１２７．６９ 升 １４２．３０點╱１．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６４．８９ 升 ７１．７２點╱１．３３％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０７．６２，歐元兌美元１．１１３６
05/03/2020 07:46
《日出而作》拜登初選報捷道指反彈近１２００點，加央行減息半厘
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０９０．８６ 升 １１７３．４５點╱４．５３％
標普５００ ３１３０．１２ 升 １２６．７５點╱４．２２％
納斯達克 ９０１８．０９ 升 ３３４．００點╱３．８５％
倫敦富時１００ ６８１５．５９ 升 ９７．３９點╱１．４５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１２７．６９ 升 １４２．３０點╱１．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６４．８９ 升 ７１．７２點╱１．３３％
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|國際動態05/03/2020
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|生財有道04/03/2020
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|生財有道04/03/2020
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|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
|生財有道04/03/2020
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