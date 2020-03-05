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05/03/2020 07:46

《日出而作》拜登初選報捷道指反彈近１２００點，加央行減息半厘

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　２７０９０．８６　升　１１７３．４５點╱４．５３％
　　　　　　　　標普５００　　　　３１３０．１２　升　　１２６．７５點╱４．２２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　９０１８．０９　升　　３３４．００點╱３．８５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　６８１５．５９　升　　　９７．３９點╱１．４５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　１２１２７．６９　升　　１４２．３０點╱１．１９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　５４６４．８９　升　　　７１．７２點╱１．３３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０７．６２，歐元兌美元１．１１３６

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