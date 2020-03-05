《華爾街內望》超級星期二民主黨初選拜登獲勝，道指彈１１７３點

《經濟通通訊社５日專訊》美國前副總統拜登在「超級星期二」民主黨初選中表現強勢，為

市場注入強心針，美股周三（４日）強勢反彈，道指及標指均漲逾４％。

道指急升１１７３點或４﹒５３％，報２７０９０點。標指揚１２６點或４﹒６％，報

３１３０點。納指漲３３４點或３﹒８５％，報９０１８點。

拜登在今次初選中獲勝，贏得十個州份的初選，讓市場鬆一口氣，對自稱民主社會主義者的

桑德斯造成打擊，因為他主張全民醫保的醫療保險政策，本質上廢除私人醫療保險。

日前聯儲局宣布緊急減息５０個基點，防止新冠肺炎爆發可能造成的經濟損失，另外目前全

球有９﹒３萬宗新冠肺炎確診病例。

美國民間就業崗位增幅勝預期，服務業擴張速度創一年最快，另外美國抵押貸款銀行協會報

告稱，上周三十年期固定抵押貸款平均利率降至七年低。

個股方面，標指醫療保健指數創２００８年１１月以來最大單日漲幅，收漲５﹒８％。標普

管理醫療類指數亦暴漲１２﹒４％。

美國折扣零售商Ｄｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ預計第一季銷售及獲利雙雙疲弱，收跌３﹒６％。

Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ ＆ Ｆｉｔｃｈ季度銷售及盈利超預期，收漲９％。金寶湯獲利超預

期，上調獲利預期，收漲１０﹒１％。

指標十年期美債收益率周三一直徘徊在略低於１％水平，曾觸及１﹒０４３％，不過上日首

次跌穿１％。（ａｌ）

